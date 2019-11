José Antonio Kast niega que haya violaciones a los DD.HH.: "Chile no es Venezuela"

José Antonio Kast afirmó que en Chile no han existido violaciones a los Derechos Humanos desde el inicio de las protestas, el 18 de octubre, y que lo que ha aplicado son los protocolos para mantener el orden público.

Tras presentar las firmas ante el Servicio Electoral (Servel) para constituir el Partido Republicano como una colectividad regional, el ex candidato presidencial señaló que “en Chile no se están violando los derechos humanos como lo quiere instalar la izquierda ideológica. El gobierno no puede caer en la trampa de decir que acá se están violando los derechos humanos. A Carabineros hay que respaldarlos y no quitarles atribuciones”.

“En esto hay que ser muy claro, porque cuando se habla de violación a los derechos humanos, se mira como que el Estado tuviera una política represiva. Chile no es Venezuela, en Venezuela se violan los derechos humanos de manera permanente y constante, y no he visto a la ONU con el carácter suficiente para levantar la voz. En Chile lo que se hace es tener protocolos de contención de manifestaciones públicas”, agregó.