Mario Desbordes: "Yo creo que muchos de los que rodean al Presidente no entienden la crisis"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, calificó el informe de Amnistía Internacional sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones como “completamente sesgado”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado señaló que “no es un informe que refleje lo que en Carabineros está intentando hacer. Por un lado tenemos reclamos de que Carabineros no controla la muchedumbre, por otro lado tenemos este tipo de informe, en paralelo hay gente que está exigiendo que no se use la escopeta y ahora apareció otro grupo de creativos que, lo más probable que sean muy cercanos a quienes se están manifestando más violentamente, está pidiendo a la Corte que no se pueda usarlos gases lacrimógenos”.

“Entonces, usted tiene un cóctel muy bonito, que lo que busca es que Carabineros no pueda hacer nada, amarrado de manos. Amnistía internacional, lamentablemente, cometió un error enorme para su imagen de imparcialidad mínima que debe tener un organismo como este“, agregó.

Desbordes explicó que la manifestaciones en el país continúan porque, si bien han habido anuncios en temas de pensiones, “tampoco hemos firmado una reforma previsional, tampoco hemos firmado una reforma profunda a la salud, entonces hemos insistido al Gobierno y algunos creen que es porfía no más. Acá el tema es extraordinariamente importante, porque son miles de personas que se están manifestando por el tema del CAE, no es un capricho, son ciento de miles de personas sobreendeudadas”.

“Si no hacemos esas reformas, la gente que se manifesta pacíficamente, que es la enorme mayoría, va a seguir en la calle, y eso es lo que aprovecha el lumpen y los anarquiatas y los guevaristas y los trotskistas y todo estos otros que quieren la violencia”, añadió.

“El irresponsable no es el que pide hacer reformas sociales”

Consultado por su rol protagónico en los acuerdos políticos e interpelar a La Moneda, Desbordes aseguró que “no he presionado al jefe de Estado. Eso es lo que dicen lo que están oponiendo a las reformas. Esto lo vengo pidiendo hace un mes y medio en todas las reuniones con el Presidente y el comité político”.

“Yo creo que muchos de los que rodean al Presidente no entienden la crisis”, señalo, aludiendo a la lentitud de las reformas impedidas por los dogmas, tanto de derecha como de izquierda. “Si el día uno hubieran escuchado, habríamos sacado adelante la reforma previsional, probablemente una buena reforma de salud y, sin embargo, no se ha podido avanzar”.

“El irresponsable no es el que pide hacer reformar sociales y, además, le hemos dicho al Gobierno las formar de financiar esas reformas sociales. El irresponsable es el que sigue porfiando, el que dice que no hay nada que hacer nada, que hay que esperar, que hay que gastar poco, que hay que preocuparse sobre todo de la billetera fiscal. Si no hacemos las reformas ahora, estos ahorros que están haciendo algunas personas nos van a costar muy caro mañana”, concluyó.