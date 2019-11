Guillier: "No podemos esperar dos años para hacernos cargo de las reformas estructurales"

Esta mañana la “Mesa Técnica de la Sociedad Civil” convocada por el senador Alejandro Guillier se desarrolló en la sede del Senado en Santiago con dirigentes sociales, sindicales y territoriales para establecer una coordinación que asegure la presencia de independientes y representantes de la sociedad civil en las discusiones sobre el proceso constituyente y la agenda social.

El senador Guillier señaló que la invitación a dirigentes sociales se debe a que a su juicio “la ciudadanía valora que los políticos nos pongamos de acuerdo. Pero hay dudas y desconfianza en nosotros“, señaló.

Agregó que muchos sienten que este proceso puede terminar siendo muy cupular. “Esa inquietud me ha sido planteada en muchos territorios y la he recogido formando esta mesa técnica con organizaciones de la sociedad civil que quieren que su opinión sea parte del proceso constituyente. No quieren quedar de ‘vagón de cola’ y mi compromiso es recoger inquietudes y traducirlas en iniciativas que no queden fuera de la discusión de la política“.

Según el ex candidato presidencial la idea es que las “comisiones de técnicos no sean sólo hombres, que haya mujeres, representantes de pueblos originarios, independientes y no sean sólo representantes de partidos”.

Guillier agregó que “además, no podemos esperar dos años para hacernos cargo de las reformas estructurales que el país necesita. Los partidos tienen que asumir su rol histórico. Ábranse, eso es lo que el país les está pidiendo. La crisis que tenemos de representación es un mundo político que marcha divorciado de la ciudadanía, eso es lo que estamos tratando de corregir”.