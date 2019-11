Heraldo Muñoz critica anuncio de Piñera sobre custodia militar a infraestructura

El timonel del PPD, Heraldo Muñoz, criticó esta tarde el anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre el envío de un proyecto de ley al Congreso para que se permita la presencia de militares en el resguardo de infraestructura crítica del país, incluyendo cuarteles policiales, sin la necesidad de decretar estado de excepción.

“A mí me parece desconcertante este anuncio del Presidente de la República. Primero hay que solidarizar con la gente, con el temor que existe, la preocupación, cuando se queman hospitales, ambulancias, bomberos, iglesias, y creo que es necesario actuar. Que Carabineros, por ejemplo, deje de ser duros con los manifestantes pacíficos, y blandos con quienes saquean e incendian”, indicó el ex canciller.

El líder del partido de oposición señaló que “a mí me parece que es necesario pensar muy cuidadosamente qué hacer para reestablecer el orden público y evitar que haya una espiral de violaciones a los Derechos Humanos y luego más violencia. Eso hay que evitarlo de todas maneras”.

“Pero desplegar militares en infraestructura incluso policial, ¿querrá decir que los militares estarán a cargo de proteger y vigilar las comisarías? No lo sabemos. Entonces podemos estar ante una situación realmente muy preocupante, porque los militares a diferencia de Carabineros y la policía, no tienen atribuciones y procedimientos para el uso de la fuerza”, sostuvo Muñoz.

El timonel del PPD se preguntó “¿qué es lo que pasa entonces si se ataca, por parte de algunos manifestantes violentos, una infraestructura eléctrica, por ejemplo?, ¿Cuál es la respuesta? Carabineros tiene procedimientos”.

“De modo que estamos frente a una situación extremadamente compleja, y aquí hay que insistir en la salida política, hay que insistir en un pacto social profundo, hay que insistir en la justicia tributaria, porque esas son las demandas de la mayoría de la gente que está protestando pacíficamente. Y hay que aislar entonces a los grupos que sólo quieren saquear, incendiar, y en definitiva no representan y secuestran a la mayoría ciudadana que se manifiesta pacíficamente”, explicó Muñoz.

El ex canciller apuntó que “en vez de ir por el camino de la política, de una búsqueda de respuestas a las demandas sociales ciudadanas, tenemos el despliegue de militares en la infraestructura incluso policial. Entonces se tiene que clarificar. Yo valoro una cosa del anuncio presidencial, el que se buscará apoyo policial de gobiernos democráticos. El resto, tenemos que ver el detalle”.

“Nosotros creemos que este no es el camino, el camino es la salida política. El camino es la respuesta a la inmensa mayoría que está protestando para tener mejores pensiones, para tener acceso a remedios, para tener soluciones al endeudamiento, y eso no se ha respondido todavía, pese a la agenda parcial acordada entre el Senado y el ministro de Hacienda”, recalcó el presidente del PPD.

Heraldo Muñoz enfatizó que “se requiere mucho más, se requiere algo mucho más profundo y hay que financiar todo esto, y el financiamiento no está. Hasta ahora solamente es endeudamiento fiscal, y el 1% más rico entonces dónde está poniendo los recursos. No lo está haciendo”.

“Por lo tanto, una reforma profunda tributaria, una nueva arquitectura tributaria se requiere para responder, para que el 1% más rico del país ponga lo que tiene que poner para financiar el gasto en materias sociales”, insistió.

“La paz social no se puede decretar, hay que buscar esos caminos respondiendo justamente a las demandas ciudadanas, y por eso hemos dicho pacto social con un conjunto de medidas que hemos puesto sobre la mesa. Y hemos dicho, justicia tributaria, para que quienes tienen más tienen que poner más, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Me parece que ese es el camino, en vez del camino del atajo que no ha resultado hasta ahora”, sentenció el ex secretario de Estado.

CL/Aton Chile