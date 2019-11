Fuad Chahín (DC) sobre aumento a pensiones: "El Gobierno no está dispuesto a hacer un mayor esfuerzo en materia tributaria"

A más de un mes del inicio de las manifestaciones en el país, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, criticó la agenda social que ha propulsado el Gobierno calificándola de “tenue” en materia de pensiones, condonación del CAE, atención a salud y justicia territorial.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el político señaló que “hasta ahora todas las medidas que ha anunciado el gobierno son un poquito más que medio punto del PIB, lo que nos parece que es claramente insuficiente para la profundidad de la crisis que estamos viviendo“.

“A mí me parece que hay espacio para poder aumentar la carga tributaria de las mega empresas y que podamos financiar una reforma a las pensiones que le mueva la aguja a los ciudadanos”, apuntó, pero según lamentó en el Ejecutivo “no están dispuestos a hacer un mayor esfuerzo en materia tributaria, no están dispuestos a ponerle el cascabel a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos”.

En esa misma línea, Chahín dijo que no quedó conforme con el acuerdo tributario entre el Gobierno y el Senado porque “en un momento como este era un momento que los verdaderamente ricos del país, que son los grandes grupos económicos, que son el mercado de capitales, el sector financiero, las empresas dueñas de las concesionarias o de la gran minería del cobre, no les saliera gratis, que pusieran algo más para salvar a nuestro país de esta crisis”.

Consultado por el proyecto de ley que enviará el Presidente Sebastián Piñera para que las FF.AA. puedan resguardar infraestructura clave sin la necesidad de decretar un Estado de Excepción, el presidente de la DC dijo estar disponible a estudiarla en pos del orden público.

La única advertencia que hizo sobre la iniciativa es que “no puede ser mediante una ley que puede ser inconstitucional, y por eso creo que el Gobierno tiene que evaluar los aspectos formales del mecanismo para poder instruir esta reforma”.