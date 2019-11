Guido Girardi pide la renuncia del general Rozas tras informe Human Rights Watch

El senador del PPD, Guido Girardi, sostuvo que luego del informe de Human Rights Watch (HRW) se debe pedir la renuncia del general director de Carabineros y que el Gobierno se querelle contra quienes resulten responsables de estos hechos.

Tras conocerse el duro informe de Human Rights Watch, que concluye que en las últimas semanas en Chile se han violado los derechos humanos, el senador Girardi pidió señales claras, ya que sin ellas “no podemos apoyar que las FF.AA. resguarden infraestructuras críticas”.

El parlamentario afirmó que se debe pedir la renuncia del general de Carabineros, Mario Rozas, o “la responsabilidad de mando recaerá sobre (el Ministerio) Interior o el propio Presidente de la República”.

Asimismo señaló que si el Gobierno no da señales claras, “muchos de nosotros (parlamentarios de oposición) no podemos apoyar que los militares resguarden las ‘infraestructuras críticas’, porque no está claro si va a respetar o no los derechos humanos”.

El senador Girardi, manifestó que este informe “evoca las peores pesadillas que vivimos en dictadura, pero es mucho más grave que existan en democracia porque el respeto a los derechos humanos es uno de elementos fundamental en un sistema democrático”.

Para el senador el Gobierno debe “con la misma fuerza que se querellado contra quienes incendian y saquean -lo que comparto- debe presentar denuncias penales contra quienes han violado los derechos humanos”