Navarro anuncia querella contra Presidente Piñera por delitos de lesa humanidad

El senador del partido Progresista, Alejandro Navarro, interpondrá una querella contra el Presidente Sebastián Piñera por delitos de lesa humanidad, tras difundirse el informe de Human Rights Watch donde se registran graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, mediante el uso excesivo de la fuerza en las calles y diversos abusos en las detenciones de manifestantes.

“Si en el mundo entero quedaba una pizca de duda respecto de la violación reiterada de los derechos humanos en Chile, este informe despeja esa duda. Yo espero que el Presidente Sebastián Piñera que ha sido ágil, locuaz y viajero en materia de denunciar violaciones a los derechos humanos en América Latina, tenga la decencia de asumir este informe, dar la cara y establecer las medidas para que estas violaciones cesen, porque lo terrible del informe no es que se hayan cometido violaciones permanentes a los derechos humanos, es que hoy en Chile se están cometiendo en este minuto esas violaciones”, indicó el congresista.

Navarro pidió al Gobierno a no desconocer las conclusiones de esta investigación y tomar medidas inmediatas para subsanar las deficiencias denunciadas.

Además, adelantó que tras conocerse este informe, “la primera consecuencia es que el presidente Piñera está inhabilitado de presidir la COP25 en Madrid, no veo cómo va a dejar Chile para presidir esa instancia, no veo cómo va a poder establecer un diálogo, porque lo que va a tener es un rechazo mundial. Yo espero que no abandone el país porque nadie le garantice que regrese”.

Finalmente, el senador por el Biobío anunció que está preparando con su equipo de abogados y las madres de jóvenes afectados con la pérdida de la visión, una querella contra el presidente Piñera por delitos de lesa humanidad.

“Quiero recordar que cuando había 45 jóvenes con su globo ocular estallado, el Colegio Médico señaló que era una epidemia y el general Rozas se negó a tomar medidas. Cuando iban 100 jóvenes con pérdidas de su vista, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel se negó a tomar medidas. Por tanto, espero que este informe que muchas veces Chile ha avalado, no sea rechazado por el Presidente como lo hizo con Amnistía Internacional, por más que no sea categórico en señalar la violación sistemática a los derechos humanos cometidos desde el estallido social. Chile está en graves problemas y Piñera también está en un grave problema”, concluyó.

Agencia Uno