Senador Navarro exigió un Bono de Seguridad para comerciantes de Concepción

El senador por la Región del Biobío, Alejandro Navarro (PRO), anunció que exigirá al Gobierno un Bono de Seguridad y Blindaje en favor de cientos de comerciantes de Concepción, a fin de obtener los recursos necesarios para blindar sus locales comerciales hasta que pase la situación actual de crisis.

Navarro presentó un recurso de protección en favor de los emprendedores penquistas. Previamente, señaló que “Carlos Cerda, ex Ministro de la Corte Suprema, afirma que en en el Código Penal, la propiedad privada es más importante que los seres humanos. Entonces, el Estado de Chile no está cumpliendo con su deber, pues son miles los comerciantes del país que han visto destruidos sus locales comerciales, quedando en la más completa indefensión, y el centro de Concepción es la muestra más clara de ello”.

En la misma línea, agregó que “la situación que enfrenta la ciudad de Concepción, así como otras ciudades del país, pero en particular la capital del Biobío, es catastrófica. Los pequeños comerciantes del centro están desamparados. Carabineros no ha actuado. Cuando ha sido advertido no ha llegado. Y los maleantes, los vándalos, los delincuentes, organizados para robar y saquear, no han podido ser capturados”.

“Claramente el Estado ha abandonado esta función”, continuó, “y esto no es atribuible a las marchas pacíficas que se desarrollan durante el día. Pues los saqueos de noche, los intentos de robo permanente, son parte de la delincuencia común que debe ser perseguida”.

El senador detalló que el recurso presentado busca que “la corte ordene que el Estado cumpla su función de orden público y seguridad, y que por todos los medios posibles, pueda efectuar la protección de manera inmediata”.

“Esto busca”, explicó, “que el costo de blindar las vitrinas, las rejas, las puertas de dichos locales, sea asumido por el Estado. Es decir, si el Estado no es capaz de asumir con la fuerza de las policías, tendrá entonces que proteger con el blindaje, y ese tiene que ser un bono extraordinario de blindaje y protección a través de recursos nacionales, porque la Región no tiene dinero”.

Agencia Uno