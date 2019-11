José Antonio Viera-Gallo y el actuar de Carabineros: "Tenían un gran prestigio internacional"

El ex ministro Secretario General de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo dice estar extrañado por la actuación y los cuestionamientos a Carabineros durante la manifestaciones, pues en su rol como exembajador afirmó que “tenían un gran prestigio internacional”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exsenador del Partido Socialista dijo que “me sorprende que Carabineros no haya sido eficaz en cumplir su tarea, me sorprende también porque Carabineros tenía un gran prestigio internacional“.

“Me sorprende que haya habido tantas violación a los DD.HH. al comienzo, es decir, que no hayan sabido repeler manifestaciones violentas, los saqueos, de forma correcta. Y me sorprender ahora su inercia, su poca eficacia“, añadió.

Rememorando su cargo de embajador en Argentina en 2015, recordó que “ellos iban a países extranjeros a dar lecciones de esta materia, principalmente a Centroamérica, entonces es muy extraño que ahora la policía chilena sea objeto de asesoría externa”.

“Es verdad que este gobierno descabezó a Carabineros llamando a retiro a 34 generales, una situación completamente excepcional por una circunstancia ligadas principalmente por corrupción. Eso, tal vez, influyó en el mando actual, no lo sé. Pero no no me explico muy bien por qué esta ocurriendo esto con Carabineros”.