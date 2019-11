José Antonio Kast no irá a Canal 13 hasta que se disculpen en respaldo de Hermógenes Pérez de Arce

José Antonio Kast, en representación del Partido Republicano, señaló que no asistirá más a eventos relacionados con Canal 13 hasta que se disculpen por haber retirado a Hermógenes Pérez de Arce del estudio de “Bienvenidos”.

El ex candidato presidencial calificó la escena como “inaceptable” y pidió “libertad editorial para invitar a quien quieran, pero si lo invitan, tienen que aceptar que las personas tengan libertad para expresarse. Si un concesionario de TV no está dispuesto a defender la libertad, no corresponde que tenga una concesión”.

“Como Partido Republicano no vamos a participar ni colaborar con el Canal 13 de Televisión; ni a participar de debates o foros organizados o co-organizados por Canal 13 televisión; mientras no exista una disculpa pública del Canal 13 por el grave acto de #Canal13Censura”, escribió en su cuenta de Twitter.

Añadió que “más allá de Hermógenes Perez de Arce, a quien respetamos y valoramos profundamente, cualquier persona, de derecha o de izquierda, no puede estar sometida a la discrecionalidad de la censura que ejerció la animadora de Canal 13 (Tonka Tomicic)“.

Por último dijo que “hoy es un día oscuro para Chile y para la libertad de prensa. Nos acercamos peligrosamente a un estado donde se persiguen las ideas de la libertad y se reprime a quien piensa distinto. No lo podemos dejar pasar“.

Por su parte, Andrónico Luksic, de la empresa controladora de Canal 13, ofreció disculpas por la invitación de Pérez de Arce, señalando que “fue una equivocación” haberlo invitado al matinal.