Senador Alejandro Navarro rechazó la idea de legislar sobre la "ley antiencapuchados"

El senador progresista Alejandro Navarro manifestó su rechazo a la aprobación a la idea de legislar la “ley antiencapuchados”, en el marco de la movilización social que vive el país. Así mismo, reiteró su llamado al gobierno a dar soluciones de fondo que permitan lograr paz social entre los chilenos.

“El que marcha con capucha en una marcha pacífica no tiene nada que temer, porque no comete delito. El que se encapucha para romper infraestructura pública, o saquear un supermercado, puede ser detenido con o sin capucha y Carabineros tiene que actuar y castigarlo con el mayor rigor de la ley. No vamos a proteger ni a los vándalos, ni a los delincuentes que han aprovechado la movilización ciudadana para dejar de dar portonazos e irse a saquear supermercados, porque eso es lo que ha pasado”, sostuvo al ser consultado al respecto.

Junto a ello también hizo presente que muchas de las personas que hoy participan en las manifestaciones callejeras usan pañuelos u otras prendas para protegerse del humo y toxicidad de las lacrimógenas y que el único fin de esta iniciativa legal sería criminalizar el movimiento social que se expresa en las calles.

“Presidente, esto no se resuelve con leyes anti… Yo quiero ver una ley anti desigualdad, quiero una ley anti concentración de la riqueza, quiero una ley anti listas de espera, una ley anti CAE, eso es lo que está esperando la ciudadanía. (…) La solución no es ocupar más carabineros. La solución es que los carabineros vuelvan a los cuarteles y persigan a los delincuentes y, para eso, necesitamos acuerdos políticos y propuestas políticas del Presidente y no la creación de un enemigo imaginario”, añadió.

El senador por el Biobío señaló que el centro de Concepción se encuentra tan vandalizado que parece una zona de guerra, por lo cual pidió que Carabineros se haga cargo de cumplir sus funciones, que son cautelar la seguridad pública.

Así mismo, exigió al jefe de Estado a realizar las acciones que corresponden frente al “enemigo implacable” que dice estar detrás de toda esa destrucción. “Cuál es el enemigo, porque si es un enemigo interno debe ir a la Fiscalía Nacional y denunciarlo. Si es externo tiene que ir al Congreso, porque si un enemigo externo ataca a la patria hay que declararle la guerra y se requiere que el Congreso sepa cuál es ese enemigo externo y, hasta ahora, el Presidente habla de un enemigo que al parecer es imaginario”.

La mañana de este jueves, Navarro presidió la Comisión de DD.HH. donde se recibió a representantes de Carabineros, de Amnistía Internacional, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, del Instituto de Derechos Humanos, para seguir las indagaciones sobre los tan cuestionados balines utilizados por la policía uniformada.

Agencia UNO