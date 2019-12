Encuesta Cadem: Aprobación de Presidente Piñera alcanza nuevo mínimo histórico

La encuesta Cadem correspondiente a la cuarta y última semana de noviembre arrojó un nuevo mínimo histórico en la aprobación del Presidente Sebastián Piñera: solo 10% apoya en cómo está conduciendo el gobierno. Esta cifra es dos puntos menor al último estudio y es el peor registro desde el retorno a la democracia, de acuerdo a la encuestadora.

En tanto, 82% desaprueba su gestión, 5% no lo aprueba ni desaprueba y 3% no sabe o no responde.

La aprobación del gabinete también bajó con respecto a la anterior encuesta, en un punto, llegando a 12%; mientras que la desaprobación subió tres puntos, a 83%.

Entre la aprobación de los ministros y subsecretarios, lideran la vocera Karla Rubilar (45%); el ministro de Hacienda, Ignacio Briones (41%); y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel (40%).

En cuanto a los con mayor desaprobación están el ministro de Salud, Jaime Mañalich (86%); la ministra de Educación, Marcela Cubillos (77%); y el ministro de Justicia, Hernán Larraín (73%).