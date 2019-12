Diputado Patricio Melero (UDI) dice que oposición se está aprovechando de la crisis: "No tienen límites en pedir"

Este lunes la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que mejora las pensiones básicas solidarias, en conjunto con la indicación que elimina la gradualidad en el aumento. Esto busca que el incremento de 50% en las pensiones solidaria aumenten a todos los jubilados y no solo a los mayores de 80 años y que el resto sea por tramo de edades.

El diputado Patricio Melero (UDI), integrante de la instancia, calificó la discusión de la indicación como “áspera”, pues “hay un sector de la oposición que insiste en seguir presentando indicaciones y cambio al aumento de las pensiones sin tener los recursos para hacerlo ni las facultades para promoverlo, de acuerdo a las delimitaciones propias de la Constitución nos establece en materia de seguridad social y en materia de iniciativas que arroguen los gastos al Estado”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el legislador apuntó que hay un sector de la Cámara que “ha desconocido el acuerdo que se alcanzó entre un grupo muy amplio de senadores y el Gobierno (…) que estableció esta alza muy importante en las pensiones solidaria, pero la Cámara en un sector desconoce y presiona por un alza más alta y por tramos más cortos”.

Melero acusó que, por falta de recursos, no se pueden hacer más modificaciones y que existe “mucha intolerancia, mucha incomprensión. Hay una una suerte de maximalismo de la oposición que se aprovecha de una situación de menor adhesión y decaemiento del Gobierno, entonces no tiene límites en pedir. Creen que los recursos fiscales son un saco sin fondo al cual se le puede pedir, pedir y pedir, y no se mira con respeto la crisis económica que empieza a manifestarse”.

“Ellos creen que es momento de presionar y presionar sin límite para el objetivo que ellos creen justo y me parece que eso, justamente, es lo que va a destruir una institucionalidad del país que es muy importante”, afirmó el parlamentario.