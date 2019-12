Senador Girardi calificó de “cuidados paliativos” anuncios del Gobierno

El senador Guido Girardi (PPD) señaló este martes que el bono de 100 mil pesos para un 1,2 millones de familias vulnerables, que anunció el Presidente Sebastián Piñera, junto a medidas de reactivación económica en apoyo a las Mipymes, “son importantes, pero son solo cuidados paliativos que tratan el dolor, los síntomas, pero no la causas de la crisis social que vivimos”.

A juicio del parlamentario, “si el Gobierno quiere de verdad recuperar las inversiones y evitar que los dólares escapen de Chile, debe restablecer la paz social. Y eso se logra haciendo lo que no ha hecho: atender los grandes cambios que demanda la ciudadanía y que lamentablemente se niegan a escuchar”.

Girardi afirmó que “las movilizaciones no van a terminar ni se sofocará la violencia -que se tiene que hacer- si la hoja de ruta propuesta conduce a que los mismos de siempre sigan profitando del país y mantengan sus privilegios, si no se tocan las AFP, las isapres y sí las grandes riquezas no paguen un peso más de impuestos, pese a que la carga tributaria de Chile -20 puntos del producto- sea la mitad de los países europeos”.

“No estamos disponibles para un acuerdo a espaldas de la ciudadanía y que no responde las demandas planteadas. Sí estamos disponibles para un acuerdo que introduzca un fuerte componente de solidaridad al sistema de pensiones; que restablezca la salud y la educación como derecho; que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público; que termine con la precarización laboral; que proteja el medio ambiente; que termine con las zonas de sacrificio”, agregó.

El senador indicó que cuando se avance en ese camino, “esa mayoría que se manifiesta pacíficamente se retirará con tranquilidad a sus casas pues sentirá que logró el objetivo de comenzar a cambiar el Chile injusto que tenemos. En caso contrario las movilizaciones masivas continuarán y no se podrá aislar a saqueadores y delincuentes”.

Respecto al proceso constituyente en curso, Girardi dijo “terminar con la Constitución de Pinochet era una aspiración de hace 40 años (…) y finalmente se logró lo que la mayoría quería: realizar un plebiscito donde se decida si que quiere cambiar la Constitución y el camino para hacerlo”.

Finalmente, sentenció que esperaba que “se cumpla con el espíritu del acuerdo y haya flexibilidad para alcanzar tres aspectos centrales: que haya paridad de género, se facilite la participación de independientes y se establezca un 10% para los pueblos originarios”.

Agencia UNO