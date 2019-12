Subsecretario del trabajo por desempleo en noviembre: “Si esto no mejora y la violencia continúa las proyecciones son negativas”

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, se alineó con las declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Briones, quien entregó un duro informe sobre los despidos que se provocaron en noviembre y que si la violencia continúa esto puede ser mucho más negativo.

En conversación con La Tarde Interactiva de Agricultura, la autoridad aseguró que “efectivamente si esto no mejora, si la violencia no se detiene las proyecciones son negativas. Si no hacemos nada las cifras pueden mitigarse”.

“Es clave que termine la violencia, porque el problema que tenemos de despidos en el comercio y pymes, no son por las legítimas demandas sociales de la ciudadanía, sino que esos locales sufrieron los efectos de los saqueos, de la violencia y en consecuencia se refiere a eso”, agregó.

Respecto a las medidas que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda han impulsado para que el desempleo se detenga, Arab expresó que “hay un proyecto bien concreto que es que las partes puedan reducir el trabajo en un 50%, que el empleador pague la totalidad de las horas trabajas y, si se reduce la jornada a la mitad, el empleador pagará la mitad del salario trabajado, pero para que el trabajador no sufra una reducción en el salario, se le pagará un porcentaje adicional de un 25 por ciento con cargo al seguro de cesantía”.

“Es decir, el trabajador trabajará la mitad, pero en vez de recibir la mitad del sueldo, recibirá el 75% del mismo”, complementó.

Sobre el mecanismo, el subsecretario del Trabajo dijo a La Tarde Interactiva de Agricultura que “estamos redactando el proyecto de ley y uno de los elementos que queremos establecer es que las empresas tienen que acreditar que sufrieron un perjuicio por la crisis social, sino es así no pueden realizarlo”.

“Estamos estableciendo el mecanismo en la ley, tiene que haber un catastro, algunos han planteado que sea el que lleva el Ministerio de Economía, que lleva uno de las empresas que han sufrido perjuicios o puede haber otro, es la ingeniera de detalles que se está viendo de aquí hasta que se genere el proyecto, pero a groso modo la dinámica que se ha expresado”, cerró.