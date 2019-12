PPD confía en que este martes se ingrese proyecto de plebiscito

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, valoró el trabajo realizado por la Comisión Técnica que establecieron los partidos tras el acuerdo para una nueva Constitución, y señaló que ahora es deber de los timoneles de las colectividades revisar el documento, confiando en que el próximo martes se ingrese el proyecto que permitirá establecer el plebiscito del 26 de abril.

Las declaraciones las entregó en la sede partidaria, donde se reunió con la representante del PPD ante la Comisión Técnica, Pamela Figueroa, y un grupo de abogados y profesionales para analizar el Proceso Constituyente y formar monitores en esta materia, en una actividad organizada por la Fundación para la Democracia (FPD).

“Primero, valorar que vamos adelante con la reforma que habilita el plebiscito que se realizará el 26 de abril próximo. Ese trabajo ya cumplió una primera etapa, estamos recibiendo una propuesta de parte de la Comisión Técnico, que deberá ser revisada por los presidentes de los partidos políticos, pues hay todavía algunos ajustes que hacer. Esperamos que el martes se ingrese el proyecto de ley de reforma constitucional”, dijo Muñoz.

El presidente PPD recalcó que “paralelamente los partidos de oposición no vamos a dejar de insistir por la vía parlamentaria en un proceso lo más amplio y participativo en el proceso constituyente. Eso significa tres cosas en lo básico: en primer lugar, que estén representados los pueblos indígenas mediante escaños reservados; segundo, que haya paridad de género; y tercero, que los independiente puedan competir de igual manera que los partidos políticos”.

“Esos tres puntos son irrenunciables, y ya hemos preparado un borrador de lo que será una propuesta que reforma la ley orgánica constitucional de elecciones, de modo de reflejar estos tres puntos fundamentales. La oposición no va a renunciar a la más amplia participación ciudadana en el proceso constituyente”, dijo el ex canciller, recordando que la UDI fue la que se opuso a todo, en particular los escaños reservados para pueblos indígenas.

“Por otra parte, encontramos apertura en RN y Evópoli. Como vamos a presentar proyectos en el congreso, esperamos que ambos partidos, que han expresado voluntad de abrir el proceso a los pueblos indígenas para que no sean excluidos, honren sus dichos”, concluyó Heraldo Muñoz.