Durante la jornada de este martes 10 de diciembre, el Senado revisó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Bajo este contexto, desde las 15:00 horas comenzó a hablar la defensa del exministro, el abogado Luis Hemosilla, y tras él habló Chadwick.

“Se me acusa de haber realizado una omisión deliberada para facilitar que se cometan violaciones a los DDHH. Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente“, afirmó el extitular del Interior en su defensa.

Asimismo, expresó “será esta la última vez que me dirija al Senado. Aquí estuve 16 años de mi vida, y durante cuatro años que fui ministro de dos Gobiernos compartiendo permanentemente con este honorable Senado”, sostuvo el secretario de Estado.

Chadwick dijo que “nunca imaginé que mi última intervención en esta Sala sería para dirigirme a ustedes por una acusación constitucional en mi contra, que considero no sólo injusta, sino que permítanme decirles, que me causa un profundo dolor en la esencia de mi ser y en la integridad de mi persona, por la materia de la cual trata esa acusación“.

Según remarcó, “sólo espero que más allá de nuestras obvias y legítimas diferencias políticas, ustedes hayan podido ver en mi persona a una persona correcta respetuosa de la ley y que siempre ha estado dispuesta a dialogar y a escuchar, este es el camino que he querido recorrer en mi vida pública”.

“Con profunda convicción quiero decirles que soy inocente de los cargos que se me formulan en la acusación constitucional, jamás en el ejercicio de un cargo como ministro del Interior he realizado, ni he dejado de realizar, deliberada o no deliberadamente, ninguna acción para permitir el abuso o la violación de los derechos humanos de una persona”, afirmó.

En esa línea, el exjefe de cartera recalcó que “fueron testigos de que tuve que tomar medidas dolorosas y muy fuertes para poder precisamente que se respetaran los derechos humanos, en este caso en la institución de Carabineros”.

“Frente a aquellos que señalan que no se hizo nada, que no hice nada o que fui pasivo frente a esta situación, en la crisis inesperada y más violenta que hemos visto y conocido, busqué siempre mantener el orden público porque le orden público es la base fundamental del funcionamiento de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho”, sostuvo.

Asimismo, agregó que “el día viernes 25 de octubre asumí mi responsabilidad política, porque ese día le presenté mi renuncia al Presidente de la República y le dije que ya no era un colaborador útil en la tarea de velar por el orden público y menos aún en la tarea que era indispensable, que era iniciar una nueva etapa para abordar los desafíos de la crisis del país“.

“Quiero ir terminando señalando que hoy ante este Senado como lo decía, se me acusa de infringir la constitución y las leyes o haberlas dejado sin ejecución, deliberadamente. Es decir, con el propósito, la voluntad y al conciencia de dejar éstas sin ejecución. Podrán tener la legítima opinión si lo hice bien, mal o regular, evidente, pero no, jamás he hecho una omisión deliberada que permita que se viole los DD.HH. me atrevo a señalar que existe una enorme distancia entre esa evaluación política tan legítima que se puede hacer de mi gestión y las imputaciones que se hacen en mi contra”, añadió.

En ese sentido, manifestó “y en estos momentos de graves convulsiones que hemos vivido, sí es fácil confundir estos planos, es fácil, y todos podemos caer en esa situación. Jamás, porque le faltaría el respeto a este Senado, pediría que avalaran mi desempeño. Quiero pedir sí que evalúen jurídicamente si mi conducta es o no reprochable desde un punto de vista Constitucional”, señaló.

Además dijo que “cada uno de ustedes en su calidad de jurado deben decidir entre mi inocencia y mi culpabilidad. No le pido que respalden mis decisiones, pero con mucho respeto solo les pido y me atrevo a pedirles que reflexionen en conciencia, sobre el asunto que ha sido cometido a vuestra consideración y más allá de mi persona, lo más relevante es que el Senado cumpla con su función constitucional con total libertad y autonomía”.

“No se puede hacer proposiciones políticas de partido o de bancada, como lamentablemente lo hechos hecho en el pasado. Tampoco y quiero ser muy sincero, me parece justo que se haga como se escucha y he escuchado, porque tiene que haber un responsable, porque tiene que haber un responsable o porque hay que entregar una suerte de chivo expiatorio. No es justo. Y ustedes que tendrán que decidir en conciencia, les pido que en la serenidad de esa conciencia puedan reflexionar sobre ese punto, porque con ello, además, se le puede estar causando un grave daño a una persona y a su familia, un grave daño frente a situaciones donde ustedes no tendrán responsabilidades ni controles. Una vez más y tengo esperanza que esta vez exista una justa respuesta, está en juego la credibilidad de la política y de las instituciones de la República”, reafirmó.

También recalcó que “serán las últimas que dirijo en esta sala. Las termino reiterando mi aprecio y respeto por este Senado, como institución fundamental de la democracia y porque fue mi casa y le tengo un gran aprecio y un gran cariño. Y he querido decirles, personalmente, directamente, con el mayor respeto. Con humildad, pero una profunda convicción, soy inocente de los cargos que se me han formulado, porque jamás he desarrollado o no he desarrollado una acción deliberada para evitar una medida que permita la violación de los DD.HH Chile hoy, más que nunca necesita construir justicia y dignidad, pero ello no se construye sobre lo que creo que es una injusticia”.