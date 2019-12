El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, fue cuestionado por diversos políticos del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio por participar de una reunión jurídica el 28 de noviembre con el Presidente Sebastián Piñera, para abordar su defensa contra la acusación constitucional en su contra.

Según contó, fue citado a la reunión en La Moneda junto a otros seis abogados por un “asesor cercano al Presidente”, Cristián larroulet, jefe de asesores del Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Burgos quiso aclarar que “yo efectivamente soy abogado, pero no formo parte de la defensa ni del ministro Chadwick ni del Presidente de la República. Nunca he sido convocado para la defensa”.

“En declaraciones pública me he opuesto a las acusaciones, en el sentido que estas no tienen fundamento jurídico. Ninguna de las dos, y he dado mi opinión como la puede dar cualquier ciudadano”, agregó. “Yo di mi posición, pero eso no me convierte en asesor del equipo. No lo he sido, jamás se me ha pedido”.

Sobre el fondo de la acusación contra el Mandatario, explicó “que la acusación contra el Presidente de la República no tiene méritos jurídicos, porque no hay una relación de causalidad entre la pretendida infracción a la norma constitucional al honor de la República que sirve de fundamento para los acusadores. No es posible encontrar una relación de causalidad en los efectos que se le imputan, es decir, que ha provocado por acción o por omisión hechos contrarios a la ley a la Constitución que haya afectado gravemente al honor o la seguridad de la República, como dicen las dos normas que son básicas para acusar a un Presidente de la República”.

Frente a la crítica del presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, quien dijo que su asistencia al fue un “error político” porque él fue ministro del Interior y fue atacado “ferozmente por el ese entonces ex Presidente”, respondió: “A mí, la derecha por cierto que me criticó cuando fui ministro del Interior. Si lo hicieron de manera desmadrada, yo por lo menos no creo que en la vida se tiene que responder igual como otros pudieron haber cometido errores. No me manejo así, y no voy a cambiar no más. Las cosas son como son y no como otros quieren que sean”.