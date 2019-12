Andrés Chadwick tras aprobación de acusación constitucional: “La encuentro injusta, infundada y politizada”

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a lo que fue la aprobación de la acusación constitucional en su contra, lo que provocó que fuese inhabilitado por los próximos cinco años para ejercer cargos públicos.

En conferencia de prensa, el exjefe de cartera de interior aseguró que “quiero reiterar mi más profunda convicción en mi inocencia frente a los cargos que se han formulado en la acusación constitucional que recién se ha aprobado, acusación que considero injusta, infundada y politizada, contraria precisamente a lo que existe en nuestra Constitución”.

“Jamás ni deliberadamente o no he adoptado una medida con el propósito que se pueda abusar a los derechos humanos de ninguna persona. En todo mi ejercicio como ministro de Estado, si de algo me he preocupado es precisamente de eso, de respetar los derechos humanos de todas las personas”, agregó.

En esa línea, Andrés Chadwick también lamentó todo lo que ha sucedido durante los casi dos meses desde que estalló la crisis social. “Una vez más lamento profundamente las personas que han fallecido, quienes resultaron heridos, quienes han sido abusados en sus derechos humanos y quienes fueron víctima de violencia”.