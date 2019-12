La diputada de la UDI María José Hoffman se refirió en duros términos al actuar de la diputada Pamela Jiles (PH), quien llegó hasta la sesión de la Cámara con una capucha de color verde con orejas rosadas, gritando consignas contra el Presidente Sebastián Piñera.

La parlamentaria llegó hasta el lugar, entonando dichos tales como “todos contra Piñera”, en el marco de la Acusación Constitucional que se votaría en la Cámara, la cual fue finalmente rechazada.

Tras esto, en entrevista con el programa “La tarde interactiva” de Radio Agricultura, la diputada UDI declaró que lo realizado por Jiles no la impresionó en lo absoluto.

“Entre los que llegan vestidos de payasos, o encapuchados, incluso no respetando los mínimos códigos en el Congreso, la verdad no me impresionó en lo absoluto“, dijo la parlamentaria.

A esto agregó que “para mí es un show de una persona que viene desde la farándula, que busca su espacio de esa manera y lo lamento, porque esas capuchas representan el dolor de miles de chilenos que se han visto saqueados o víctimas de la delincuencia”.

Por último, expresó que “me parece una falta de respeto con la gente“.