PC y rechazo de AC a Piñera: “Se ha permitido una especie de pacto de impunidad”

Desde la bancada PC criticaron la votación de la Acusación Constitucional y la forma en que se generó la mayoría necesaria para desligar la responsabilidad política de Sebastián Piñera en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas desde el 18 de octubre.

Este jueves la Cámara de Diputados, aprobó la llamada cuestión previa de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, rechazando de esta manera que libelo fuera debatido en su fondo.

Por 79 votos a favor y 73 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la cuestión previa, que en términos concretos significó el rechazo a la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

El jefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, sostuvo que “el gobierno y la derecha todavía no se dan cuenta que estamos tratando un tema que es de humanidad. No entienden que estamos hablando de muertes, de violaciones, de torturas y ellos pasan esta etapa celebrando, lo que nos parece lamentable”.

El parlamentario agregó que la base y cimiento de una democracia tiene que ser la protección de los derechos humanos. “Cuando se están violando los DDHH, cuando se está permitiendo que se violen, ahí es donde está peligrando la democracia. Vamos a estar atentos. El ministro Blumel tiene que estar atento, porque cuando asume como ministro del Interior se siguen violando los derechos humos. Vamos a estar vigilantes”, agregó Barrera.

Por su parte, la diputada Karol Cariola enfatizó en que un grupo de parlamentarios inconsecuentes, “parlamentarios que se dicen defensores de los derechos humanos, decidieron de manera conciente mantener en la impunidad el rol del Presidente de la República”.

La diputada recordó que se siguieron violando derechos humanos tras la salida de Chadwick desde el gabinete, lo que evidencia la responsabilidad de Piñera.

“Acá hay un Presidente que sigue ejerciendo su cargo. Un Presidente que siguió al cargo del país y que cuando Chadwick deja su cargo, en Chile se siguió violando los Derechos Humanos. Estamos recién empezando, porque aquí hay crímenes de lesa humanidad y nosotros vamos a reivindicar la justicia y vamos a seguir todos los caminos necesarios para que esa justicia llegue al puerto que tiene que llegar”, detalló.

Finalmente, la diputada Camila Vallejo, se preguntó tras la aprobación de la cuestión previa “¿Quién responde por los torturados, por los vejados, por los abusados y abusadas sexualmente, por los que han perdido los ojos posterior a la salida del ministro Chadwick, quien es el responsable políticos de esas violaciones a los derechos humanos si no es el Presidente de la República?”.

La diputada criticó duramente a quienes dieron los votos para que la acusación constitucional no prosperara.

“Ellos han permitidos, a través de esta votación, una especie de pacto de impunidad. Pero nosotros, nosotras, no vamos a permitir que esto quede aquí y vamos a recurrir a todas las instancias que estén en nuestras manos. Lo que han hecho hoy día el Gobierno, los parlamentarios de Chile Vamos en complicidad de diputados de oposición, es un ataque a nuestra democracia. Si no somos capaces desde el parlamento de defender los derechos humanos de nuestro pueblo, entonces no son capaces de defender la democracia”, finalizó.

Agencia Uno