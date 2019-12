La presidente de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, se dirigió con duras palabras hacia el senador José Miguel Insulza (PS), quien votó a favor de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y que se refirió al gobierno de Sebastián Piñera como “el peor de la historia reciente”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la senadora se refirió como “francamente decepcionante” la intervención de Insulza y que “uno esperaba un pequeño rigor intelectual”, proviniendo de un político con su trayectoria.

“Las explicaciones que dio no fueron más que excusas para justificar una acusación constitucional que no fue capaz de sostener con los argumentos que correspondía, porque si vamos hacer una crítica política no hay para qué hacer todo este show de acusación constitucional se basa en un libelo”, dijo.

“No es una búsqueda de justicia, es una venganza, y las justificaciones que dieron, sobre todo Insulza, diciendo que esta era la única forma que tenían de mostrar que eran el peor gobierno… pero la acusación constitucional no está para eso, para eso están las urnas”, añadió.

¿Qué explica el voto del socialista? Según la gremialista, “después de la funa que le hicieron en Arica, sus propias bases que eran militantes del PS, yo creo que el quedó herido y probablemente no tuvo los pantalones para poder enfrentar con rigor intelectual una acusación constitucional que, a todas luces, no cumplían con los requisitos para ser condenado”.

Frente a las denuncias de violaciones de DD.HH., Van Rysselberghe dijo que para establecer responsabilidades están los tribunales de Justicia, y dio como ejemplo el caso del disparo de perdigones por parte de Carabineros, cuestionados pos su composición. Según un estudio de la Universidad de Chile, solo 20% serían de caucho.

“¿Cómo podría haberlo evitado Andrés Chadwick? Los perdigones que se tiraban fueron comprados por Michelle Bachelet. Cómo iba a saber Chadwick la composición. Porque no creo que lo haya hecho de mala fe, yo creo que lo más probable es que haya sido un error de ese gobierno, pero cómo va a saber Chadwick que los perdigones tenían un % mayor de plomo al que correspondían si fue comprado por un gobierno anterior”, dijo.

Además, la presidente de la UDI desestimó el argumento de que una acusación constitucional es solo un juicio político y que tal visión es solo para quedar con la conciencia tranquila. “Claro que tiene consecuencias penales, ¿usted cree que los fiscales no van a tomar esto como un antecedente?”, cuestionó.