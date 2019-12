Diputado Torrealba denuncia al alcalde de Macul por caso de vecinos desalojados

El diputado Sebastián Torrealba presentó una denuncia en la Contraloría General de la República contra del alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, luego que dos funcionarios municipales ingresaran de manera ilegal y violenta a una sede comunitaria. Este recinto, actualmente la ocupan 22 organizaciones vecinales para realizar actividades culturales y de recreación.

Este hecho ocurrió el pasado 2 de diciembre y fue registrado de manera audiovisual por una de las dirigentas señora Alejandra Silva, en el que se muestra claramente como dos funcionarios habrían intentado ingresar rompiendo la chapa de la puerta. Es por eso que el parlamentario no quedó ajeno a la situación y decidió llevar este caso a la Contraloría.

“No permitiremos que el municipio de Macul y sus funcionarios pasen por arriba de nuestros dirigentes. Ellos están usando de manera injusta requicios jurídicos para desalojar a las distintas organizaciones comunitarias”, explicó el parlamentario. Por eso estamos hoy en la Contraloría General de la República presentando esta denuncia en contra del alcalde de Macul, para que se haga justicia y se investiguen los hechos que han acontecido en los últimos 15 días en contra de 22 organizaciones comunitarias de la comuna, representados hoy por la señora Alejandra Silva”, dijo el diputado Sebastián Torrealba.

Por su parte, Alejandra Silva, una de las afectadas, agregó que “estoy muy agradecida por el apoyo que me está dando el diputado Torrealba y el concejal Aguiló. Tras el intento de ingresar a nuestra sede comunitaria, de parte de algunos funcionarios de la municipalidad de Macul, yo tuve que ir a constatar lesiones. Incluso le pegaron a mi hijo mayor. Luego, fuimos a hablar al Consejo Municipal pero el alcalde no se presentó y sólo tuvimos el apoyo de 3 concejales. Por eso, espero que luego de presentar esta denuncia, esta situación sea aclarada y no nos saquen de nuestra sede”, dijo.

Finalmente, el concejal de Macul, Eugenio Aguiló, quien también estuvo presente en la firma de la denuncia, acusó al edil de Macul de amedrentar a las agrupaciones sociales que no son aliadas de él. “Hay organizaciones en Macul que están con miedo y nosotros las vamos a defender. Nadie, ni siquiera un alcalde tiene derecho a poder ir a una casa, o a una sede social a cambiar las chapas de la puerta y quitarle la posibilidad a las organizaciones de que ocupen el espacio que se les fue otorgado hace tantos años. Por eso, exigimos que las organizaciones sigan usando su sede hasta que todo esto sea aclarado”, dijo Aguiló.

Agencia Uno