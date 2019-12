El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, señaló este viernes que el anuncio del Gobierno para nivelar los planes de Isapres es “un intento de inyectarle oxígeno a un sistema injusto”, que requiere una reforma estructural profunda.

A juicio del parlamentario, el sistema actual debe pasar por “una reforma estructural que fortalezca la salud como derecho”, y recalcó que esta es una de las demandas por la cual miles de chilenos se lanzaron a las calles desde el pasado 18 de octubre.

Girardi, asegura que para eso hay que impulsar la “propuesta del mundo técnico, científico, de la Escuela de Salud Pública, de las universidades, del Colegio Médico y avanzar “hacia un seguro universal de salud con un fondo único”.

“Estamos seguros que este domingo en la consulta municipal la gente ratificará que tener derecho a un sistema de salud más equitativo es una de las principales demandas. Esto no se puede hacer de un día para otro, pero debemos empezar hoy”, apuntó.

El legislador asegura que en abril “se aprobará hacer una nueva Constitución y, uno de los primeros cambios, será garantizar la salud como derecho y no sólo el libre acceso como es hoy y que obliga a cada cual deba rascarse con sus propias uñas y resolver sus problemas según su capacidad económica y no sus necesidades”.

Aunque indicó que la propuesta del Gobierno “no es perjudicial, pero no resuelve el problema. Las isapres seguirán siendo un inseguro de Salud porque no tiene la cobertura suficiente y seguirá las discriminaciones, la integración vertical y la manipulación de precios, porque prestadores y aseguradores son los mismos o no garantizan la trasparencia”.

“La propuesta que se hace pueden generar un aumento del costo de los planes y mantener la desigualdad en las coberturas de las mujeres tanto hospitalarias como ambulatorias. Esta decisión que se está tomando se puede hacer sólo con la voluntad de las isapres, que son instituciones refractarias al cambio, es un paliativo que no nos va a resolver el problema”, indicó.

También afirmó que los miembros de la Comisión de Salud, “al menos los de oposición, y así lo hemos conversado, vamos a plantear que la demanda por plan universal con un fondo único de salud sea parte de la propuesta de Agenda Social a la cual el Gobierno debe responder”.

El senador planteó que se debe a avanzar “hacia un sistema como tienen todos los países europeos, donde hay un Seguro Universal con un fondo único que es el receptor y administrador de todos los recursos fiscales y cotizaciones previsionales. Y las personas que quieran tener isapres podrán tener un seguro de segundo piso”.

“Así podremos ir hacia una salud más equitativa y de calidad y que no sea una industria con un fin de negocio y que no resuelve los problemas de salud porque están centrados sólo en aumentar sus utilidades”, concluyó.

Agencia Uno