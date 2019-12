Jorge Ramírez, secretario general del partido Comunes, donde militan las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, se refirió a la salida del Partido Humanista del Frente Amplio y expresó que esto los motiva a replantear la política.

“El Frente Amplio debe hacer más política para Chile y menos para las izquierdas y eso a varios partidos no les gustó y decidieron irse, no es lo que queríamos, pero no tenemos tiempo para seguir lamentándonos”, señaló Ramírez.

El representante de Comunes lamentó la partida del Partido Humanista y recalcó que era una fracción “importante en el Frente Amplio, esta situación debe hacernos replantear la política que hemos llevado a cabo el último tiempo”.

“Cuando la construcción política difiere respecto de los desafíos que tenemos en el futuro estas cosas pasan. No haría tanto drama, eso es normal en un proceso como el que estamos viviendo, me preocupa más el inmovilismo que estamos mostrando y la falta de claridad para ir a disputarle a la derecha el proceso constituyente”, añadió.

Respecto de las críticas que señalan que el Frente Amplio se habría parlamentarizado, Ramírez esbozó una crítica a las directivas de los partidos: “Cuando se dice que el Frente Amplio se parlamentarizó, lo comparto plenamente, pero no creo que solo sea problema de las diputadas y diputados, también muestran lo débiles que han sido las directiva de los partidos, eso deberíamos resolverlo pronto y la verdad es que veo poca voluntad para hacerlo”.

El secretario del partido reconoció que hay una crisis que enfrenta el Frente Amplio: “no podemos negar que estamos enfrentando una crisis y para salir necesitamos reunirnos pronto, hacer los cambios que sean necesarios, mejorar las relaciones internas, pero sobre todo trabajar en unidad y para eso todos tenemos que estar dispuestos a actuar más en colectivo y menos de manera personal”.

“El Frente Amplio sigue siendo un actor fundamental para las transformaciones que Chile requiere y Beatriz Sánchez es primordial para liderar esos cambios, pero si no asumimos que necesitamos diferenciarnos tanto de la política testimonial como de la política tradicional, siempre estaremos navegando en aguas ajenas. Necesitamos tomar el timón para llegar al puerto de la justicia social”, indicó.

Finalmente, Ramírez respondió a la crítica sobre la poca conexión que tendría la coalición de izquierda con la ciudadanía y señaló que “en general a la izquierda le falta pueblo, y de eso no escapa el Frente Amplio, por eso el desafío que tenemos es construir una ruta clara que nos permita recorrer cada rincón de Chile, dialogando con la gente, teniendo mayor claridad para enfrentar el proceso constituyente. Debemos salir de tanto foro universitario, dejar de rendirle cuenta al twitter y construir una fuerza transformadora para la mayoría popular. Eso sólo lo haremos con más gente y menos dogma”.