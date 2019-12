El senador Alejandro Navarro condenó los dichos del Presidente Sebastián Piñera sobre el Congreso de Chile, y aseveró que hay un irrespeto por parte del mandatario hacia los DD.HH.

“La Alta Comisionada de DDHH para las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch, son las 3 entidades internacionales, respetadas y escuchadas en todo el mundo, que han condenado a Chile y al Presidente Piñera, por la violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado desde el 18 de octubre. Pero él no las toma en cuenta, más aun, las odia”, manifestó Navarro.

Según el senador progresista, “Piñera odia a los organismos Internacionales y sus Informes de Derechos Humanos, que han dejado clara la represión, las muertes, las violaciones, los balines y lacrimógenas, la pérdida de ojos, las consecuencias físicas y psicológicas para miles de chilenos y chilenas que han quedado marcados de por vida por osar manifestarse contra la desigualdad, contra el status quo, contra el modelo depredador que beneficia a pocos en desmedro de muchos”.

Además, añadió que hay un irrespeto por parte del ejecutivo hacia “los tratados internacionales relacionados con el medio ambiente. No quiso firmar Escazú, pero si quiere firmar el TPP11, parece amarlo, pese a que solo va a darle más poder a las transnacionales por sobre la ciudadanía de los países que lo suscriban”.

“Y también ama sin duda alguna los paraísos fiscales, donde tiene miles de millones evadiendo impuestos, y generándole ganancias. Esos informes si que los ama, los de sus utilidades, como los US$1000 millones que ganó durante su primer período en La Moneda”, recordó.

De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “creo que Sebastián Piñera aun no logra entender la magnitud de la violación a los derechos humanos en Chile bajo su mandato; por ello es que presenté una querella criminal por delitos de lesa humanidad en su contra, ya que creo debe pagar penalmente por su responsabilidad en ello”.

“Y tal como en otras naciones tan diversas como Perú, Serbia (ex Yugoslavia) o Egipto, donde mandatarios como Alberto Fujimori, Slobodan Milosevic y Hosni Mubarak fueron condenados por violar los derechos humanos de su pueblo y debieron pagar con cárcel por ello, Sebastián Piñera será enjuiciado por los tribunales, ya sea por la Corte Suprema o la Corte de La Haya, pero no eludirá la justicia; no tendrá impunidad y no morirá sin antes haber pagado por su responsabilidad en la sistemática violación a los derechos humanos del pueblo chileno”, cerró Navarro.