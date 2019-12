La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó este lunes el proyecto que habilita el proceso constituyente para crear una nueva Constitución. En la misma instancia se aprobó la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y la participación de independientes en la Convención Constituyente.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado RN integrante de la comisión, Gonzalo Fuenzalida, dijo que como oficialismo “no tenemos problemas que esos problemas de esos temas sean discutibles, pero no podemos estar legislando con una pistola al pecho, porque lo que hicieron ayer fue imponernos estas indicaciones sin ningún tipo de conversación o acuerdo político”.

“Esto es súper riesgoso, porque eso va a terminar en la Sala y va requerir quorum altos de 103 parlamentarios para aprobar el texto de las comisión técnica y, luego, estas indicaciones de esos tres temas también va a requerir quorum altos“, dijo. Según el parlamentario, se necesitará un quorum de 2/3 y “no están garantizados esos votos”.

Fuenzalida dijo no estar en contra de la paridad de género, pero que la votación de las indicaciones fue de forma apresurada por parte de la oposición. “Si me empiezan a apurar, yo al principio suscribo, pero déjenme un poquito pensar y conservarlo al interior del partido, pero me obligan a votar de un día para otro. Me ponen una pistola en el pecho en el fondo, porque yo estoy en la lógica que exista la paridad de género, pero me están imponiendo la fórmula que ellos quieren“, dijo.

“Lo mismo con los pueblos originarios. Ayer se aprobó 18 escaños. La verdad es que encuentro que eso es un locura“, expresó. Si gana la opción de Convención Mixta, los escaños reservados serían 21. “Yo no tengo problema que los pueblos originarios tengan participación, pero tienen que tener una participación proporcional al padrón que van a tener”.

De acuerdo a Fuenzalida, estas votaciones, de este modo, se hacen para “quedar bien con la galería”, y que la forma para hacer esto bien es buscar una fórmula consensuada.