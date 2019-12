Bancada PPD lamenta falta de quórum para asegurar paridad de género

La Bancada de diputado del PPD, encabezada por Ricardo Celis, valoró la aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma constitucional que modifica el Capítulo XV de la Constitución, que habilita el proceso constituyente.

Sin embargo, lamentó que por falta de quórum se rechazaran las indicaciones sobre paridad de género, facilidades para la representación de independientes y cuotas para los pueblos indígenas.

“Queremos interpelar al Presidente Piñera y a su gobierno a que finalmente se decida y le diga a Chile si ellos están porque esta nueva Constitución se construya de modo paritario, con participación de los pueblos indígenas y con facilidades para los independientes. En caso contrario, estamos poniendo en riesgo su legitimidad”, indicó el diputado Celis.

El parlamentario indicó que “tenemos resuelto como un hecho histórico el plebiscito del 2020, pero lo que queda pendiente es que cuando la gente vaya a votar, los constituyentes tienen que representar a todos y todas. El Presidente y el gobierno no se pueden hacer los lesos, ellos tienen responsabilidad en esto. Vino el ministro Ward a alentar a la gente de la UDI y RN a no aprobar paridad, pueblos originarios e independientes, e hicieron una operación para que esto se cayera”.

“Como Bancada ingresamos una reforma para reponer estos tres aspectos, esperamos que la Comisión de Constitución le de un trámite rápido, para que lo veamos en una modalidad distinta pero con celeridad. Le pediría al Presidente Piñera le ponga discusión inmediata a este proyecto para que finalmente la voluntad se manifieste”, señaló Ricardo Celis.

Por su parte, el diputado independiente pro PPD, Raúl Soto, dijo “la gran parte de la oposición democrática nos quedamos con una sensación de dulce y agraz. Dulce, porque tenemos la certeza que vamos a contar con un plebiscito donde la ciudadanía se va a expresar, y posibilitar que tengamos una nueva Constitución. Y agraz, porque una vez más la derecha chilena le cierra las puertas a la paridad de género así como a los pueblos originarios. También le ha cerrado, y de manera irracional, la puerta a los independientes”.

Soto sostuvo que “Chile cambió, despertó, está mucho más allá de lo que representan los partidos políticos hoy día y los independientes son indispensables para legitimar este proceso constituyente. Es por eso que desde la bancada del PPD e Independientes presentamos una reforma constitucional que esperamos se le otorgue la urgencia necesaria para reponer estos tres conceptos, de manera que el órgano constituyente que va a redactar esta nueva Carta Magna tenga la legitimidad necesaria”, indicó.

Finalmente, el diputado Rodrigo González, indicó que “la derecha dejó fuera del proceso constituyente a la mitad de Chile, el 50% de las mujeres no están incorporadas en este proceso plebiscitario, también dejó fuera a los pueblos originarios e independientes dando muestra de una absoluta inconsecuencia y falta de voluntad política de tener un plebiscito representativo. La derecha tendrá que demostrar definitivamente si es democrática o fascista, hasta ahora está demostrando que es una derecha fascista, que no es inclusiva, y que no quiere que el pueblo que se ha manifestado a través de distintas expresiones, esté representado en el proceso constituyente”.

Agencia UNO