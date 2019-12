Diputada Flores se defiende de las acusaciones de exchofer quien denunció malos tratos por parte de la parlamentaria

Hace algunos días se dio a conocer un testimonio del exchofer de la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien acusó a la parlamentaria de “humillarlo”, e incluso dejarlo “botado en la calle”.

Se trata del exsuboficial mayor de Carabineros Víctor Valdés Lagos, quien explicó al medio Pura Noticia que un alto jefe de la institución lo contactó para ofrecerle el puesto, lo que él aceptó de manera inmediata. No obstante, según relató, su experiencia no fue de las mejores.

Esto, luego de que Valdés revelara diversas situaciones que les llamaron profundamente la atención. El exsuboficial señaló que a Flores no le gustaba que él mantuviera contacto con conductores de otros parlamentarios.

Asimismo, indicó que le pedía cosas de mala manera y utilizaba palabras despectivas contra él.

Según confesó Valdés, el hecho más grave ocurrió tras una actividad en Maitencillo, donde la diputada le dijo que estacionara el vehículo, le pasara las llaves y se bajara, según explicó.

Víctor relató que “le entregué el teléfono y me dejó botado en las puertas del evento“, añadiendo que fue el chofer de Andrés Longton quien lo ayudó para que éste llegar a su casa, ya que lo vio caminando por la carretera.

Tras esto, la diputada Flores no dudó en defenderse de estas acusaciones, y lo hizo mediante un video publicado en sus redes sociales.

La parlamentaria en el registro desmiente las palabras de Valdés, asegurando que fue ella quien recibió malos tratos de parte del exsuboficial mayor de Carabineros.

De hecho, la diputada relató un incómodo momento vivido con Víctor: “Iba a 180 km/h. Le molestó que le dijera que fuese más lento y me respondió que eso no me correspondía, que esas ordenes no se las tenía que dar y que él llegaba hasta ahí (con el trabajo)”.

Sumado a esto, la parlamentaria aseguró que a su exchofer no le gustaba llevar sus cosas, tales como su cartera: “(Cuando se lo pedí) comenzó a insultarme, a gritar y a golpear el volante del vehículo. Sentí mucho miedo y no solo yo, también el asesor que estaba conmigo”, dijo.

Acá la defensa de la diputada Flores: