Este miércoles es un día importante para la Cámara de Diputados. Se lleva a cabo una sesión especial en donde se vota la reforma constitucional que da luz verde al plebiscito sobre una nueva Constitución, que se efectuaría en abril del 2020.

La discusión que comenzó cerca de las 09:30 horas, se da en el marco de la postura de los partidos oficialistas, que anunciaron el rechazo a las modificaciones hechas al acuerdo del pasado 15 de noviembre que contemplan paridad de género, representación de pueblos originarios y de candidatos independientes en una eventual Convención Constituyente.

Una de las intervenciones que llamó la atención durante el debate fue el turno del diputado Florcita Motuda que, con su siempre particular estilo, anunció que apoyará las tres indicaciones mencionadas.

El parlamentario partió diciendo que “esto parece una fiesta, así que no tengamos problemas con lo que grita la galería. Seamos más soportable con eso”.

“Nunca pensé que como un simple artista podía votar aquí hoy día en esas cosas tan importantes”, añadió.

“Necesitamos una nueva Constitución poderosa, vital, oxigenada, luminosa, nacida directamente de una asamblea constituyente, donde estén presentes todos los habitantes de nuestro país”, dijo.

Por último, al anunciar su voto a favor para los escaños reservados, manifestó: “Me vista como me vista, ridículo o no ridículo, me salte la reja del Congreso, me equivoque, siempre he sido, soy y seré alguien que vota por el pueblo… concetumadre”.