El diputado Jaime Bellolio (UDI) valoró la aprobación de la reforma constitucional que permitirá que se realice un plebiscito en abril para consultar sobre una nueva Constitución, pero de paso criticó a quienes no honraron el acuerdo alcanzado el 15 de noviembre entre los partidos políticos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “hubo quienes no quisieron sumar a ese acuerdo: el Partido Comunista, algunos del Frente Amplio, algunos que se salieron del Frente Amplio, entonces, estuvieron tensionando de forma sistemática este acuerdo para que fracasara y una de las fórmular que intentaron fue poniendo una serie de cambios de lo que estaba acordado”.

Refiriéndose a la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y participación independiente en la en una eventual Convención Constituyente, Bellolio dijo que “eso no era parte de lo que se acordó unánimamente por los partidos ni por los grupos técnicos, quienes fueron los que redactaron esto”.

“Pareciera que ayer una buena parte de la izquierda no sabía como decir que sí, que habían logrado algo que querían, que era que se convocara este plebiscito y buscaron excusas para igual terminar enojados. Yo creo que ellos tuvieron demasiados tironeos por grupos ultra y el PC, que no quiere que haya ningún tipo de acuerdo”, dijo.

Sobre las indicaciones, Bellolio dijo que ser partidario “que los independiente se puedan agrupar y que las candidaturas sean 50/50, es decir, paritarias y ahí que sea la voluntad democrática de las personas las que escojan más mujeres o más hombres, pero la idea de escoger más mujeres y después que haya una regla que diga vamos a tener que sacar cinco mujeres electas y poner cinco hombres que no fueron electos, no me parece que sea razonable“.