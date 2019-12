El presidente de RN, Mario Desbordes, calificó como un “error” y un “conflicto artificial” la determinación tomada por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sobre “congelar” su participación en Chile Vamos.

La decisión de la timonel del gremialismo se dio luego de que algunos diputados de RN y Evópoli apoyaran con sus respectivos votos la cuota de género en el marco del proceso constituyente.

“La senadora hoy ha cometido un error que yo espero que no escale, primero ha creado un conflicto artificial. Yo entiendo que la UDI necesita generar ciertas cosas, tensionar un poco para competir con quien ella siente que le está complicando un poco que es José Antonio Kast, pero eso no puede significar que tensionen la coalición completa“, expresó el presidente de RN.

Desbordes, detalló que una vez que se llegó al Acuerdo Por La Paz, el partido no iba a entorpecer “la tramitación del pacto por la paz que suscribimos, por eso nuestros parlamentarios disciplinadamente votaron a favor del acuerdo, pero rechazaron todos los anexos que se estaban planteando“.

En este aspecto, recordó ó que “en el propio Palacio de La Moneda los tres presidentes de partido con representación parlamentaria, (estuvieron) diciendo que íbamos a actuar unidos, que íbamos a apoyar el pacto que después por la vía constitucional, legal, íbamos después cada uno poder impulsar iniciativas (…) Ninguna de las cosas aprobadas ayer contravienen el acuerdo”.

El timonel de RN llamó a sus socios políticos a no caer “en las prácticas de los 90 donde cada vez que algo no le gusta a un partido, a cualquiera, porque no era sólo la UDI, inmediatamente ponía en tela de juicio la coalición, no pongamos en tensión la coalición”.

El diputado, manifestó que hasta el momento no se sabe si hay comité político en La Moneda el próximo lunes, subrayando que “no vamos a permitir que se fracture la coalición“.

Aton Chile