El senador Juan Antonio Coloma (UDI) dijo compartir la decisión que tomó su partido de congelar las relaciones con Chile Vamos, luego de que se aprobaran, con votos de Renovación Nacional y Evópoli, las indicaciones sobre paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y la inclusión de independientes en el proceso constituyente.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que lo que sucedió este jueves “debilita profundamente el sentido de Chile Vamos y la confianza que en cualquier coalición tiene que existir”.

“Lo que pasó ayer es muy impresentable, porque al margen de ese acuerdo expreso (el del 15 de noviembre, entre los presidentes de partidos), se llegó a un acuerdo que cambia completamente el sistema electoral, hace trizas un principio esencial, que para la UDI y espero que para Chile sea clave, que es la igualdad de voto“, dijo.

La principal preocupación para Coloma es la paridad de género: “Esto existe solo en Chile, en la única parte del mundo, somos muy ingeniosos para esta materia, en donde independiente del resultado, luego del resultado, hay que recalcular como hacen algunas aplicaciones. Y no importa quién saca más o menos votos, sino que lo importante es que el resultado final sea equivalente entre hombres y mujeres”.

De acuerdo al senador, RN y Evópoli “se habían comprometido a que todo lo que hacíamos lo íbamos hacer de común acuerdo, y eso es exactamente lo que no ocurrió“.

Frente a los últimos dichos del presidente de RN, Mario Deborse, quien dijo que la UDI no tiene derecho permanente a veto, el parlamentario contestó: “Yo he llegado a acuerdos harto más que Mario Desbordes, he sido parte de los acuerdos más importantes de los que se han obtenido en democracia (…) así que a mí con este tipo de cuento no me vienen. Creo que RN no cumplió la palabra porque, explícitamente, hubo un acuerdo de los presidentes de partidos en un tema delicado como este en que no se iban a generar leyes complementarias o sin llegar a acuerdo”.

Consultado por otros dichos, como el del diputado Matías Walker (DC), quien dijo que “lo de la UDI es una pequeña pataleta”, Coloma reaccionó con dureza. “No hagamos caso a lo que haga Matías Walker. Hablemos de otra cosa que sea más importante”.