La Bancada del PPD criticó los dichos del Presidente Sebastián Piñera emitidos durante una entrevista que concedió a CNN en Español, en la que aseguró que varios de los videos que muestran violaciones a los derechos humanos son “falsos”, grabados “fuera” de Chile, o han sido “tergiversados”.

“Las palabras del Presidente de la República en negar las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Chile es de una tremenda irresponsabilidad y de una falta de sentido común que nos impresiona”, indicó el jefe de bancada, diputado Ricardo Celis.

“Tiene que ponerse en el lugar que le corresponde como Presidente de todos los chilenos y chilenas, y reconocer que en su gobierno se han violado los derechos humanos como lo han informado en forma sostenida varias organizaciones internacionales, el Colegio Médico y el INDH”, añadió.

El parlamentario agregó que “el Presidente no puede relativizar esto, no puede negar hechos que han ocurrido en su gobierno ni tampoco estar culpando a supuestos órganos o países del extranjero de algo que es de absoluta competencia del gobierno de Chile. Esperamos que recapacite, instruya a los Carabineros de Chile en su modo de actuar y no esté relativizando situaciones de violencia tan graves como las que hemos visto en el último tiempo”.

Por su parte, la subjefa de bancada, Carolina Marzán, señaló que “tenemos cuatro informes de organizaciones respetables, que el mismo gobierno solicitó su intervención y fueron categóricas, diciendo que en nuestro país han existido graves violaciones de derechos humanos”.

“Hemos sido testigos de cómo personas han perdido su vista, han sido brutalmente golpeadas y el Presidente de nuestro país lo sigue negando. Es de una irresponsabilidad grave de parte del gobierno, entregar este tipo de información a medios extranjeros sin tener pruebas que lo respalden”, afirmó.

Asimismo, el diputado independiente pro PPD, Raúl Soto, señaló que “la irresponsabilidad del Presidente Sebastián Piñera para reconocer lo ocurrido en los últimos meses en nuestro país francamente no tiene límites. Tenemos a un gobierno sordo, un gobierno mudo y un gobierno ciego ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han ocurrido por agentes del Estado en el marco de la crisis social que aún continúa”.

“El Presidente Piñera tiene que dejar de intentar cambiar el foco el foco de la responsabilidad mirando al exterior y tiene que entender que este es un problema interno del país, una crisis política y social profunda que requiere un pronunciamiento potente del punto de vista de una respuesta contundente a las demandas sociales de la ciudadanía”, concluyó Soto.

Aton Chile