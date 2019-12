Heraldo Muñoz: “El Presidente no entiende lo que está pasando en el país”

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, criticó la entrevista publicada hoy del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien aseguró que “lo peor de esta crisis ya pasó y ahora toca aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos”

“El Presidente de la República no entiende lo que está pasando en el país, porque da por superada la crisis ahora que él dice que ha pasado la peor etapa. Pero creo que su diagnóstico carece de realismo, porque en la calle la gente sigue manifestando su malestar porque no percibe un horizonte de cambios claros, de respuestas a las demandas sociales y a las protestas”, retrucó Muñoz.

El ex canciller agregó que “el diagnóstico del Presidente sigue siendo el mismo, predecible, ya lo hemos escuchado antes. Nos habla de una hoja de ruta en vez de un gran pacto social, con justicia tributaria para abordar los grandes retos: pensiones, salud pública, endeudamiento, salarios bajos, esos son los grandes problemas. Aquí no hay un relato, no hay un planteamiento de futuro”.

“Lo que nos dice respecto de las pensiones, es que deja inalterada a las AFP, cuando lo que se requiere es un sistema mixto, cambios profundos, y por otra parte no hay nada que nos indique que habrá una distribución de la riqueza, que habrá justicia tributaria para financiar los gastos que se necesitan para los grandes y profundos cambios sociales. No se toca al 1% más rico”, concluyó el timonel PPD.