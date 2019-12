El senador PPD Ricardo Lagos Weber se refirió a la entrevista otorgada por el Presidente Sebastián Piñera al medio La Tercera, en la que expresa que las circunstancias lo hicieron cambiar y que se siente parte de la solución a la crisis. Asimismo, el Mandatario afirma que “estoy convencido de que lo peor de esta crisis ya pasó y ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones”.

Sobre esto, el senador indicó en entrevista con Agricultura que “a mí nadie me puede apuntar con el dedo que no he sido una persona que ha tenido disposición a llegar a ciertos entendimientos con el Gobierno, pero tendrán que admitir que no es infrecuente que el Presidente utiliza expresiones que generan ruido, que generan ansiedad, generan como el malestar a veces“, dijo Lagos Weber.

Asimismo afirma que “yo no sé si ya pasó lo peor, porque no tengo cómo saber lo que viene para adelante (…) aquí no hemos resuelto ningún tema estructural desde que comenzó la crisis, hemos tratado de encontrar un derrotero, nos pusimos de acuerdo en el tema Constitucional y eso es una muy buena noticia, nos pusimos de acuerdo en una mini Reforma Tributaria que todavía no terminamos de aprobar. Mejoramos la Pensión Básica Solidaria, pero solamente respecto de las pensiones solidarias no del sistema de pensiones de Chile. El tema de los remedios no se ha resuelto, yo sería más cauto. Vamos a seguir muchos de nosotros tratando de llegar a entendimientos”, indicó el senador.

Plebiscito nacional

Sobre el plebiscito nacional que se realizará el próximo 26 de abril, el senador Lagos expresó que “yo le quiero decir que nosotros nos dimos un plebiscito, ese plebiscito está aprobado constitucionalmente, tiene fecha: 26 de abril, y yo voy a trabajar para que gane una nueva Constitución, y por una asamblea 100 por ciento ciudadana y voy a trabajar por eso, y que ganando esa opción se respete.

Incendio en Valparaíso

El senador también se refirió al grave incendio que azotó a Valparaíso y declaró que “se ha avanzado bien rápido por el ministerio de la Vivienda, y la Intendencia y el municipio, la autoridad ciudadana de Jorge Sharp, en el sentido de realizar los catastros adecuados para determinar quienes van a recibir los apoyos de carácter más circular y más permanentes. En particular los temporales me refiero a los subsidios de arriendo o aquellos que sean acogidos a los amigos o familiares, para que puedan contribuir ese sustento y eso está bastante avanzado”.

Bajo este contexto, el senador Lagos Weber aseguró que “los incendios forestales en general no son naturales, pueden haber, pero la mayoría de las veces son por negligencia de seres humanos o derechamente intencionales, y lo que en consecuencia uno tiene que estar preparado para todos estos efectos”.

Finalmente manifestó que “hay una investigación en curso, yo no puedo prejuzgar, solamente decirle que hubo al menos dos focos de incendios que partieron en lugares relativamente cercanos a una determinada hora del día, y eso se sospechaba que tal vez hubo intencionalidad. Pero como quiera que sea esto también expone la vulnerabilidad que tiene Valparaíso producto de su geografía”.

“Lo que hemos pedido, en conjunto con todas las ayudas que ocurren ahora, es que hay temas más estructurales que no terminan de abordarse o terminan de abordarse con la rapidez que se requieren o algunos quedan relativamente truncados”, cerró.