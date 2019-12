Juez acoge amparo contra intendente Felipe Guevara por manifestaciones

Este martes, el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acogió un recurso contra la orden decretada por la Intendencia Metropolitana de establecer un plan preventivo en Plaza Baquedano, la cual contemplaba la presencia de mil oficiales de Carabineros para evitar desmanes durante esta noche de año nuevo.

En la audiencia, que no contó con la presencia del intendente Felipe Guevara, quien debía comparecer en el tribunal, se declaró ilegal la posición de la Intendencia Metropolitana respecto a autorización previa para manifestaciones pacíficas. Ello, tras la polémica por el “copamiento preventivo” desplegado en oportunidades recién pasadas.

“Básicamente lo que estableció el magistrado es que la intendencia en lo sucesivo debe proteger, a través de Carabineros el derecho a reunión y manifestación pacífica en todas sus formas, y de que la práctica que ha sido establecida de autorizar las manifestaciones no debe ser tal, porque ello va en contra de la constitución y de lo establecido por la CIDH”, dijo en la instancia el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Cristóbal González.

Guevara, por su parte, insistió en que no fue debidamente notificado. Además, aseguró que “las personas se han podido reunir siempre en el sector. El poder reunirse, no hay problema y no ha habido ningún problema. Distinto es reunirse para construir barricadas, destruir mobiliario, semáforos, eso es otra cosa (…) las manifestaciones que no interrumpen el tránsito, que son pacíficas, tienen un tratamiento diverso. No somos parte de ese proceso”.

“Es curioso que se trate de involucrar al intendente con la labor de Carabineros”, agregó.

