La senadora Jacqueline Van Rysselberghe criticó la postura de la oposición de interpelar a tres ministros –María José Zaldivar (Trabajo), Ignacio Briones (Hacienda) y Jaime Mañalich (Salud)– y de acusar constitucionalmente al Intendente Felipe Guevara por el “copamiento” policial del sector de Plaza Baquedano durante las últimas semanas.

“La oposición entró en una vorágine de acusaciones e interpelaciones, de no querer gobernar… Encuentro que está bien porque es una herramienta que entrega la Constitución, pero tres interpelaciones es un poco excesivo“, sostuvo la presidenta de la UDI en diálogo con La Mañana Interactiva de radio Agricultura.

Con la misma convicción, la senadora defendió a la máxima autoridad de la Región Metropolitana. “No soy experta en seguridad, pero la Plaza Italia es un punto neurálgico del desplazamiento de la gente. Uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo en cuanto a resultados, pero acusarlo y asesinarlo políticamente es excesivo“, expresó.

Van Rysselberghe, además., se refirió a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien dijo que lo peor de la crisis “ya pasó”. “Espero que (el Presidente) tenga razón, es lo que espera la mayor cantidad de chilenos, que la violencia vaya disminuyendo porque todavía queda, que el respeto vuelva a instaurarse como una norma de conducta, que le permitan a Chile ponerse de pie porque vamos a tener un 2020 duro. Hay que poner de nuevo al país en marcha”, manifestó.

La líder gremialista enfatizó en la postura que tendrá su partido de cara al Plebiscito del próximo 26 de abril. “Tendremos un consejo general donde fijaremos la posición del partido que no tengo duda que será por el NO. Hay libertad de acción, pero tienen que respetarse las mayorías y si la mayoría del partido está de acuerdo con se trabaje la opción NO, los que quieran votar SÍ lo pueden hacer… pero la posición de la UDI será la del consejo general”, sentenció.