Este jueves se espera que la oposición presente una acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado Gabriel Silber (DC) señaló que la autoridad debe “recoger el guante en esta materia” de orden público porque “no da lo mismo lo que ha ocurrido los últimos viernes en la Plaza Baquedano con lo que ocurrió el pasado 31 de diciembre, salvo lo que ocurrió con el monumento a Baquedano, que lo que pasó aquella noche en orden público en donde prácticamente no hubo detenidos”.

Con estas declaraciones, el parlamentario dejó en claro que apoya la acusación contra el intendente, sin embargo dijo que la bancada de la DC votará en bloque. Para ello, se reunirán durante esta jornada para definir sus votos.

Según Silber, el cargo de intendente también tiene un rol comunicador por lo que “su lenguaje, su tono, no ha sido en línea con lo que los tiempo demandan respecto a un conflicto social que de a poco se debe redestinar de las calles y llevarlo a la arena política”.

“Nunca me han gustado las acusaciones constitucionales, no por la señal, sino que por el efecto procesal que produce, que es que una persona no pueda participar de la administración pública por cino años, pero creo que la tozudez del intendente Guevara lo está llevando a este camino, cuando ha tenido todo el tiempo del mundo para enmendar el cómo se ha relacionado en cómo toma las decisiones del punto de vista de orden público”, sentenció.