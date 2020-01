Diputado ingresó proyecto para suspender vacaciones del Congreso en febrero

El diputado Andrés Celis (RN) ingresó este jueves un proyecto que busca suspender el receso legislativo que se produce cada año en febrero en el Congreso.

“Todos saben que, en marzo, el estallido social puede volver, y tú puedes darle más condimento si es que el Parlamento no funciona en febrero. Yo no quiero colaborar en aquello”, dijo el legislador, según consignó La Tercera.

La medida modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional para establecer un periodo de vacaciones para los parlamentarios. Actualmente, los 15 días hábiles por año no están regulados , que son “fraccionables y acumulables en los mismos términos y condiciones que regula el Estatuto Administrativo que rige a los trabajadores del sector público”.

La iniciativa establece plazos y procedimiento para la aplicación del feriado legal, junto a un sistema de turnos “que permita garantizar el funcionamiento ininterrumpido del Congreso Nacional”. Esto, porque si muchos se tomaran su descanso al mismo tiempo podría haber problemas de quorum legales en la sala o comisiones.

Actualmente, la suspensión del receso legislativo solo puede ser determinada por el presidente del Senado, en este caso Jaime Quintana (PPD). Celis busca eliminar tal exclusividad imponiendo el funcionamiento ininterrumpido del Parlamento.

“Yo estoy dispuesto a venir todo el mes de febrero. Claro, algunos van a decir que soy soltero, sin hijos y vivo acá (en la Región de Valparaíso). Pero si quieren funcionar en Santiago, yo estoy dispuesto a ir a Santiago, no tengo problema, porque si quieren cerrar el Congreso en Valparaíso para arreglarlo, porque dicen que hay que hacer reparaciones, no tengo problemas en que sesione en Santiago. Es más, si dicen que (el problema) está en la cocina, los mozos, perfecto, almuerzo afuera, en el McDonald’s, no tengo idea”, dice el legislador, señaló a la misma publicación.