El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), advirtió en “La Mañana Interactiva” de Agricultura que las manifestaciones pueden recrudecerse en marzo debido a la falta de soluciones a las demandas sociales.

Según el parlamentario, “el Ejecutivo no ha reaccionado” y ha dado más anuncios que propuestas concretas, y como Cámara Baja no se pueden hacer cargo de ello. “En el trabajo legislativo se hacen contraproyectos y el parlamento no puede iniciar proyectos que tengan que ver con presupuesto público o modificaciones institucionales, y cuando lo hemos hecho llegan las amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional o, sencillamente, la discusión de cuáles son las atribuciones de cada poder”, explicó.

“Lo que estamos esperando es que el Gobierno ingrese los proyectos”, agregó. “A diferencia de lo que plantea el Presidente de la República, cuando dice que lo peor del estallido ya pasó, es no entender que esto es una cuestión mucho más profunda, que si no le ponemos el hombro entre todos y tratamos de resolver justamente con la misma profundidad que nos plantea la ciudadanía, vamos a tener un problema: nos va a tomar peor parados de como fue el 18 de octubre”.

Según indicó Flores, existen “fondos para emergencia” y “entonces por qué no los usamos para salir de esto, mientras tanto se hace la reforma tributaria que de verdad permita mantener este gasto en el tiempo y de eso no hay nada”.

“Mientras eso no se haga vamos a seguir teniendo manifestaciones. Ojo con marzo, incluso puede ser antes. Yo creo que estamos en un periodo de latencia, no es como el Presidente de la República señala de que lo peor de esta crisis ha pasado. Yo creo que no es así, la gente se la está jugando a todo o nada. Sabe que después de 30 y tantos años, o antes, tiene hoy día la oportunidad de tener una pensión digna y esto todavía no tiene una respuesta”.

Flores insistió que marzo es un mes clave y es evidente que las protestas volverán, pues las protestas recrudecen “cuando llegan los estudiantes de vuelta” a clases.

“La gente esta esperando esas respuestas, si las respuestas no llegan en el transcurso de este mes, podemos tener un problema serio en marzo“, sentenció.