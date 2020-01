Mario Desbordes asegura que grupo que se “toma” Plaza Baquedano está “pagado”

Cerca del mediodía de hoy, la directiva de Renovación Nacional, liderada por Mario Desbordes, llegó a entregar su apoyo al intendente Felipe Guevara luego de que se anunciara una Acusación Constitucional en su contra.

Dentro de lo que se le critica al intendente, está el haber presuntamente impedido la libre reunión en Plaza Baquedano. Esto, luego del amplio despliegue policial de mil Carabineros en el sector.

Ante esto, Desbordes apuntó que hay millones de manifestantes que protestan de manera pacífica, pero que hay un “puñado de delincuentes” que se toman incluso las regiones del país.

“Con los violentos nosotros tenemos que tener como sociedad una respuesta firme. Son centenares las personas que viven en torno a la Plaza Italia, Plaza Baquedano, o como quieran llamarla. Centenares de pymes que están desesperados, que están quebrando; pequeños comercios, kioscos, hoteles pequeños”, sostuvo el timonel RN, asegurando que los grupos que se “toman” la denominada Plaza de la Dignidad están “pagados”.

“Esa gente está pidiendo a gritos que se termine con la violencias y se termine, además, con este grupo que yo estoy seguro que está hasta pagado para estar tomándose la Plaza Baquedano todos los días. ¿De qué vive esa gente? ¿De qué trabaja? Bienvenida las manifestaciones pacíficas, para eso hay que pedir permiso, en todos los gobiernos ha sido igual”, aseveró Mario Desbordes.

Al mismo tiempo, acuso de doble estándar a la oposición, ya que “cuando ha sido gobierno, han tenido una vara para enfrentar estas situaciones y hoy que son oposición tienen una muy distinta”.

Felipe Guevara, por su parte, agradeció la visita de la directiva RN y aprovechó de defenderse nuevamente.

“Yo he visto gente reunida en la plaza Italia todos los días. Por lo tanto, no veo a qué se refieren con no respetar el derecho a reunión. Si alguien le molesta reunirse al lado de un carabinero es que tiene un problema personal. Yo no tengo ningún problema en reunirme cuando hay en las cercanías Carabineros”, aseveró.

Aton Chile