El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN) ha pasado semanas difíciles en su cargo luego que la oposición hiciera fuertes críticas por su gestión y presentara una acusación constitucional en su contra, con la que buscan destituirlo. Él insiste en que la ofensiva no se justifica.

Es más, respalda la cuestionada estrategia de copamiento policial que se ha llevado adelante en Plaza Italia. “Es una estrategia que nació de ellos (Carabineros)”, afirma.

En la acusación constitucional se le acusa de vulnerar la libertad de expresión y derecho a reunión, algo que Guevara dice no preocuparle ya que considera que no sea algo contra él.

“No considero que sea algo contra mí, en lo personal, es en contra del gobierno. Lo que busca es impedir que gobernemos. Usted comprenderá que si todos los meses van a intentar destituir a un intendente o a un ministro, se hace difícil gobernar. Y, en segundo lugar, tiene que ver con favorecer la inseguridad, es contra el estado de derecho, es contra las personas que necesitan seguridad”, señaló a La Tercera.

Al ser consultado sobre la estrategia de copamiento impuesta por su administración, Guevara sostiene que “el intendente no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros; la obligación que tiene el intendente es de mantener el orden público, y lo que uno hace es instruir a Carabineros, en el sentido de pedirles colaboración para mantener el orden público. Ahora, de qué manera se hace, con cuántos carabineros, con cuántos lanzaguas, si se disparan bombas lacrimógenas, eso no depende de la autoridad política, sino que depende de la autoridad policial”.

Guevara niega alguna instrucción del Presidente para impulsar el copamiento en Plaza Baquedano, pero sí reconoce que Piñera le pidió devolver lo antes posible la ciudad a los vecinos de la Región Metropolitana.

“Y devolverlo significaba que el transporte público volviera a funcionar, que las estaciones de Metro abrieran cuanto antes, que los semáforos funcionaran, que la actividad cultural y deportiva volviera a Santiago”.

Sostiene que jamás ha tratado de vulnerar las libertades de la gente a manifestarse. “La libertad de expresión, he dicho siempre, las marchas, las manifestaciones, son una señal de sanidad democrática. En las democracias donde no hay participación y marchas, son pobres democracias. Por eso, he autorizado todas y cada una de las manifestaciones que me han pedido, y no tengo ningún inconveniente con ello”.

Al ser consultado sobre el anuncio que realizó de copamiento policial de Plaza Italia y la cantidad de Carabineros que habría en el sector, Guevara señaló que lo hizo como un anuncio, “lo hice como una información. Me pareció que era adecuado en ese momento informar a la comunidad de lo que iba a ocurrir y me pareció adecuado informar a la comunidad lo que había sucedido, como una suerte de balance”.

¿La estrategia de copamiento se le ocurrió a Carabineros?

– Desde luego. Es una estrategia que nació de ellos. Por ejemplo, yo le digo a Carabineros que tenemos que terminar con el comercio ambulante que tenemos en algunas zonas de Santiago. La forma en que ellos lo hacen, con cuántos carabineros, a qué hora y qué día, la parte estratégica, es función de Carabineros, no es función del intendente.

Con respecto a su función dice sentirse contento. “Siempre hay muchos desafíos, siempre se puede hacer mejor, pero estoy contento con lo que he hecho en estas semanas”.

JLB/Aton Chile