Mesa de Unidad Social ratifica suspensión del diálogo con el Gobierno

Esta mañana el presidente del Colegio de Profesores y dirigente del bloque sindical, Mario Aguilar criticó al gobierno por el respaldo entregado al accionar de Carabineros y al intendente metropolitano, Felipe Guevara. Además, “profundizarán” las movilizaciones este verano y marzo próximo.

“Ratificamos que desahuciamos la interlocución con el gobierno”, afirmó Mario Aguilar. Esto luego del “respaldo” entregado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al intendente metropolitano Felipe Guevara y al accionar de Carabineros en el contexto de las movilizaciones que se han registrado desde el pasado 18 de octubre.

“Cuando el ministro Blumel está respaldando que se sigan violando los derechos humanos, nosotros decimos entonces que no hay nada que seguir conservando.”, recalcó Aguilar.

En tanto afirmó que las reformas anunciadas por el gobierno no son “estructurales” al sistema. “En materia de agenda social no hay nada que toque el modelo, se hacen anuncios en Salud que mantienen el eje en la atención privada. Lo mismo en materia de pensiones: no se aprecia voluntad de la ministra Zaldívar por un cambio en esta materia”, subrayó.

Aguilar anunció que luego de dos meses de entregar su petitorio al gobierno, “lo que corresponde ahora es movilizarse y profundizar las movilizaciones”. Las que se concretizarían este verano y para marzo próximo.