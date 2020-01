Senador Navarro es padre por sexta vez y no descarta seguir teniendo más hijos

El 4 de enero de 2020, a las 09:33 horas, nació el sexto hijo del senador Alejandro Navarro. Fue mujer y la llamaron Aleyca Navarro Aedo. Su nombre empezó con A, igual que el resto de sus descendientes: Araxzha, América, Alonso, Antonia, Amaro y Aleyca.

En entrevista con Las Últimas Noticias, a sus 61 años, dijo estar feliz porque “siempre me han gustado mucho los niños. Uno pierde libertad pero gana dignidad en la crianza”.

“Hoy más que nunca el futuro del planeta radica en ellos. Si nosotros no fuimos capaces de detener el cambio climático, habrá otra generación que sí pueda hacerlo. Por otra parte, me gustan los niños porque me acompañan y uno como padre los forma y se proyecta a través de ellos“, agregó.

Consultado por si este será su último hijo, el parlamentario respondió “nunca digas nunca. No descarto tener más hijos. Son motivos de vida, una bendición y una forma de enfrentar la vida”.

¿Por qué se llamó Aleyca? Navarro explicó que simplemente es una conjunción del nombre de los padres, Alejandro y Carolina, y que lo de la afición de la A es que, también simplemente, le gusta esa letra. “No hay un motivo en especial, pero esa ha sido la tónica en los nombres de mis hijos”, dijo.