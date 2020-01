“José Antonio Kast tiene de rehén a Chile Vamos”, escribió el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), en su cuenta de Twitter.

La declaración la hizo luego de que 8 de 9 senadores de Renovación Nacional (RN), la excepción fue Manuel José Ossandón, anunciaran que votarán en contra de una nueva Constitución en el plebiscito del 26 de abril.

“José Antonio Kast tiene de rehén a Chile Vamos. Se confirma la poca convicción del Presidente Piñera respecto al cambio constitucional y la crisis de identidad al interior de RN. La derecha se sigue cuadrando con la constitución de Pinochet”, fue el mensaje completo que tecleó Quintana.

Solo cuatro minutos bastó para que el líder del Partido Republicano respondiera a través de la misma red social. “El sentido común se vuelve a imponer. Con humildad y espíritu patriótico, una vez más los chilenos le dirán que no a los delirios refundacionales. Vaya a guardar la retroexcavadora!”, dijo Kast, refiriéndose a la reconocida frase de autoría del político PPD.

En tuits siguientes, el ex candidato presidencial celebró que RN y la UDI vayan apoyar el “No” en la consulta. “Chile Vamos despertó! (espero que no sea muy tarde para reparar el daño causado). Aunque se hayan demorado dos meses en darse cuenta del grave daño que este acuerdo le hizo al país, todo apoyo y esfuerzo sirve para rechazar esta Constitución violenta que nos quieren imponer. Esperemos que no sea demasiado tarde”, sostuvo.