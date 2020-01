Iván Flores llamó a dejar negociaciones individuales y cálculos políticos

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, formuló hoy un llamado a los partidos políticos y parlamentarios a dejar “negociaciones individuales y cálculos políticos, para trabajar por objetivos comunes pensando en lo que el país necesita de forma concreta, como pensiones dignas, salario mínimo decente y salud pública de calidad. Tenemos una oportunidad histórica de recuperar credibilidad y confianza, no equivoquemos el camino “.

Al respecto, el titular de la Cámara insistió en la necesidad de buscar de forma rápida y con sentido de urgencia las soluciones reales a las necesidades de la gente y dejar las negociaciones entre pocos que no contribuyen a una solución integral.

“La comunidad ya ha hablado, la primera prioridad que hay que resolver en nuestro país es una jubilación más digna, justa y decente para más de 2 millones de personas que hoy en día están pensionado y para los que van a pensionarse en el corto y mediano plazo. Un salario mínimo decente y salud pública de calidad. Y, paralelamente, obviamente, el proceso constituyente”, recalcó.

Flores también hizo un llamado a los partidos que componen la oposición para terminar con las negociaciones individuales entre dirigentes, parlamentarios y Gobierno.

“Dejémonos de las negociaciones propias o de algunos partidos políticos. En este momento debemos tener “acuerdos” por Chile y que no sea un solo partido, sino la oposición en su conjunto, la que busque los acuerdos y posición clara respecto a lo que necesita nuestro país, con un Gobierno que esté más claro. Sólo así podremos tener una respuesta contundente que es lo que realmente el país espera y no las negociaciones buscando ‘alguna cosita’ a goteras que no soluciona nada”, sentenció.

Aton Chile