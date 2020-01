Diputada Pérez dice que Gobierno obstaculiza regreso del voto obligatorio

La diputada DC y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la cámara, Joanna Pérez, acusó que el Gobierno y la UDI quieren frenar el regreso del voto obligatorio, luego que la votación en sala quedara pendiente.

La parlamentaria se mostró molesta y precisó que “han hecho lo imposible por frenar esta reforma; al parece ser que le temen a tener más participación ciudadana”.

“Hemos sido testigos de reiteradas maniobras de parte del gobierno y de la udi para que los parlamentarios oficialistas no aprueben este proyecto tal como están obstaculizando el proceso constituyente y no quieren hoy día dar pie a algo tan importante que lo ha pedido la ciudadanía que es volver al voto obligatorio para legitimar los procesos electorales, fortalecer la democracia y eso es lamentable”, sostuvo Pérez.

Al mismo tiempo, la diputada aseguró que el oficialismo parece temerle a la gente.

“Chile no puede farrearse la posibilidad de fortalecer la democracia y por eso nosotros no estamos con la calculadora en la mano como lo está haciendo la UDI y el gobierno, porque nosotros no le tenemos miedo a lo que la ciudadanía nos está demandando y hoy está reclamando en la calle y la gente dice que quiere volver al voto obligatorio porque siente que además de derechos, tiene deberes”, sentenció.

Aton Chile