El diputado Miguel Crispi (RD) fue el encargado de formular las preguntas al ministro de Salud, Jaime Mañalich, durante la interpelación vivida este miércoles en la Cámara de Diputados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que durante la instancia el proyecto de mejor Fonasa “quedó en evidencia en la sala que no se sostiene en el tema financiero, creo que el Gobierno ha hecho un anuncio demasiado grande para un recurso que termina siendo casi una burla”.

“No sé cuál es la base sólida y nosotros le vamos a pedir a la comisión de Salud para que se haga un nuevo informe financiero porque una cosa es que no le guste tales aspectos de un proyecto de ley, pero otra es que se financie una cosa que no está financiado“, explicó, agregando que los números no calzan para financiar todas las enfermedades que el Ejecutivo prometió.

De acuerdo a Crispi, cuando intentó que Mañalich respondiera más detalladamente por el presupuesto de Fonasa “se fue por las ramas de una manera olímpica”.

Como presidente de la comisión investigadora del Compin, el parlamentario señaló que “trabajamos harto y lo que vimos al final es que hay un problema muy estructurales de la Compin que no se resuelven, incluso valorando el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Salud Pública, de generar ciertas modernizaciones y ciertas reformar, pero que en el fondo siguen habiendo muchos reclamos”.

“El ministro responde que se han hechos esfuerzo, de los cuales doy fe, pero da una sensación de que es una batalla ganada y además dice que hemos recibido muchas felicitaciones en los libros de reclamos de la Compin (…) pero en el fondo lo que está diciendo es la felicitaciones son lo que hemos hecho como Gobierno para resolver por fin el problema de la Compin”, dijo.

“Y no me extraña que hayan felicitaciones porque los trabajadores de la salud pública se sacan la cresta para sacar la pega adelante con pocos recursos, en la Compin también”, dijo.

“Esas formas al final terminan dando cuenta de cierta indolencia de no entender lo que está pasando en Chile, de esa rabia que está acumulada y que necesita un poquito más de tino y sensibilidad de quienes trabajamos en la política”, concluyó.