Luego de militar por más de 30 años en el Partido Socialista (PS), el diputado Marcelo Díaz decidió renunciar al partido. Y según él, no es algo personal, sino que también hay un grupo de personas que también va a optar por la misma opción y ya están preparando un documento de despedida. Eso sí, no hay parlamentarios involucrados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario señaló que prolongó su estadía en el partido “porque ahí está parte de mi historia, he estado más de dos tercios de mi vida, pero uno llega a la conclusión de que uno no está en un partido por una adhesión emocional, sino porque uno tiene ciertas convicciones, ciertas coincidencias con sus pensamiento y línea política, y llegué a la conclusión que el PS como institución no me representa“.

Sobre qué lo alejo del partido, Díaz dice que “tiene que ver con quién dirige hoy día o cómo se dirige hoy el PS. Si uno mira todo lo que lo que fueron los compromisos con la limpieza del padrón, el refichaje del caso San Ramón, la verdad es que más allá de las declaraciones no se hizo absolutamente nada, por lo tanto el partido sigue dominado por una dirección que basa su poder por el militante ficha o el militante zombie, aquel que no existe, que no hace la vida regular del partido, pero que es masivo en las elecciones porque es acarreado por un conjunto de operadores para votar”.

“No es una renuncia personal solamente, yo sé que hay otros compañeros y compañera que han dado el mismo paso y que van a dar otro paso. De hecho, el viernes pasado acordamos avanzar en la constitución de un movimiento, un movimiento que nos permita seguir sintiéndonos e impulsando las ideas socialistas”, agregó.

Por lo anterior, el diputado aclaró que “necesito para poder existir en política sentirme de una organización plenamente democrática y eso en el PS se perdió, porque no hay reglas del juego que se respeten“.

“Si uno mira el proceso electoral, la conductora del Tribunal Supremo, la conducta de la directiva, las reglas de la democracia interna no son respetadas por quien gobierna. No fue un proceso trasparente ni limpio“, criticó.

Sobre el actual presidente del partido, Álvaro Elizalde, Díaz dijo que “no quiero hacer un esfuerzo de personalización. Yo tengo diferencias bien profundas con la forma en que él conduce el partido, además que eludió (…) la responsabilidad de una discusión errónea, que es haber sacrificado las elecciones internas del partido, haber sacrificado el tema de la Nueva Mayoría. Ese fue el fin de la Nueva Mayoría (NM), la decisión del PS de respaldar la candidatura de Alejandro Guiller, fue la decisión que terminó con la NM. Ahí tuvimos dos candidatos: Carolina Goic y Alejandro Guiller. Condujo al fracaso“.

“Cuando un líder de un partido conduce a su fracaso electoral, lo que hace es renunciar y no tratar de convertir un error en un triunfo”, precisó, “pero como tenía la fuerza del aparato y del militante ficha decidieron que derrota era un triunfo y merecían la conducción del partido y creo que ese es un gesto de una irresponsabilidad política”.

Escucha la entrevista completa acá: